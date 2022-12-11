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https://sputnikarabic.ae/20221211/بلينكن-أهنئ-أسود-الأطلس-على-وصولهم-لنصف-نهائي-كأس-العالم-1071076484.html
بلينكن: أهنئ أسود الأطلس على وصولهم لنصف نهائي كأس العالم
بلينكن: أهنئ أسود الأطلس على وصولهم لنصف نهائي كأس العالم
هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، منتخب المغرب لكرة القدم لوصوله لنصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T09:09+0000
2022-12-11T09:09+0000
أخبار المغرب اليوم
وزير الخارجية الأمريكي
منتخب المغرب لكرة القدم
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وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر" إن "أفريقيا تصنع التاريخ وتحتل الصدارة داخل الميدان وخارجه".وأضاف بلينكن: "في عشية قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، أهنئ أسود الأطلس على فوزهم اليوم، لقد أصبحوا أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم".وشارك وزير الخارجية الأمريكي هاشتاغ "ديما المغرب" في تغريدته.وفاز منتخب المغرب، أمس السبت على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل، في ملعب "الثمامة" بقطر ضمن دور الثمانية، ليحقق بفوزه إنجازا عربيا إفريقيا غير مسبوق في كرة القدم.يذكر أن منتخب المغرب هو أول فريق إفريقي يتأهل لربع نهائي كأس العالم منذ عام 2010.كما أنه رابع منتخب في إفريقيا يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون، والسنغال وغانا.
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أخبار المغرب اليوم, وزير الخارجية الأمريكي, منتخب المغرب لكرة القدم
أخبار المغرب اليوم, وزير الخارجية الأمريكي, منتخب المغرب لكرة القدم

بلينكن: أهنئ أسود الأطلس على وصولهم لنصف نهائي كأس العالم

09:09 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / ALEX BRANDONوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / ALEX BRANDON
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، منتخب المغرب لكرة القدم لوصوله لنصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى.
وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر" إن "أفريقيا تصنع التاريخ وتحتل الصدارة داخل الميدان وخارجه".
وأضاف بلينكن: "في عشية قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، أهنئ أسود الأطلس على فوزهم اليوم، لقد أصبحوا أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم".
وشارك وزير الخارجية الأمريكي هاشتاغ "ديما المغرب" في تغريدته.
وفاز منتخب المغرب، أمس السبت على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل، في ملعب "الثمامة" بقطر ضمن دور الثمانية، ليحقق بفوزه إنجازا عربيا إفريقيا غير مسبوق في كرة القدم.
يذكر أن منتخب المغرب هو أول فريق إفريقي يتأهل لربع نهائي كأس العالم منذ عام 2010.
كما أنه رابع منتخب في إفريقيا يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون، والسنغال وغانا.
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