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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221210/أبو-الغيط-يهنئ-المنتخب-المغربي-علي-تأهله-لنصف-النهائي-1071068619.html
أبو الغيط يهنئ المنتخب المغربي علي تأهله لنصف النهائي
أبو الغيط يهنئ المنتخب المغربي علي تأهله لنصف النهائي
قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التهنئة إلى ‎المنتخب المغربي لكرة القدم عقب فوزه على منتخب البرتغال، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T21:24+0000
2022-12-10T21:24+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار المغرب اليوم
رياضة
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وكتب أبو الغيط، فى تغريدة عبر صفحتة على "توتير": "أهنئ ‎المنتخب المغربي على هذا الفوز الغالي على البرتغال".وأضاف "المنتخب المغربي يكتب تاريخاً جديداً للكرة العربية. شرفتم العرب جميعاً وننتظر منكم المزيد بإذن الله".وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما فاز على منتخب البرتغال بهدف دون رد.ويلتقي المغرب نظيره الفرنسي في المباراة المقبلة التي يتحدد فيها من يصعد إلى قبل النهائي.
أخبار المغرب اليوم
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أخبار المغرب اليوم, رياضة
أخبار المغرب اليوم, رياضة

أبو الغيط يهنئ المنتخب المغربي علي تأهله لنصف النهائي

21:24 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التهنئة إلى ‎المنتخب المغربي لكرة القدم عقب فوزه على منتخب البرتغال، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
وكتب أبو الغيط، فى تغريدة عبر صفحتة على "توتير": "أهنئ ‎المنتخب المغربي على هذا الفوز الغالي على البرتغال".
وأضاف "المنتخب المغربي يكتب تاريخاً جديداً للكرة العربية. شرفتم العرب جميعاً وننتظر منكم المزيد بإذن الله".
وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما فاز على منتخب البرتغال بهدف دون رد.
ويلتقي المغرب نظيره الفرنسي في المباراة المقبلة التي يتحدد فيها من يصعد إلى قبل النهائي.
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