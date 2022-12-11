https://sputnikarabic.ae/20221211/تركيا-تهدف-لزيادة-صادراتها-إلى-العراق-لـ-16-مليار-دولار-في-2023-1071103035.html
تركيا تهدف لزيادة صادراتها إلى العراق لـ 16 مليار دولار في 2023
تركيا تهدف لزيادة صادراتها إلى العراق لـ 16 مليار دولار في 2023
قالت تركيا، إنها تهدف إلى زيارة صادراتها إلى العراق وصولا إلى 16 مليار دولار في العام المقبل، في وقت تجاوزت فيه تلك الصادرات خلال العام الجاري 12 مليار دولار. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T21:30+0000
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جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية "دييك"(DEİK) خالد أجار، على ما نقلت، مساء اليوم الأحد، وكالة الأناضول التركية الرسمية.وقال أجار إن العلاقات التركية العراقية تتطور يوما بعد يوم لا سيما التجارية.وأوضح أن صادرات بلاده للعراق خلال 11 شهرا من العام 2022 بلغت 12 مليارا و604 ملايين دولار، وجاءت تركيا في المركز الخامس عام 2021 في ترتيب أكبر المصدرين للعراق عالميا.وأشار أجار إلى أن مدينة إسطنبول تصدرت المدن التركية كأبر مصدر للعراق "بقيمة 2.6 مليار دولار ثم غازي عنتاب 1.8 مليار دولار ثم ماردين 833 مليون دولار".وتوقع رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي، أن تتجاوز قيمة الصادرات التركية إلى العراق مع نهاية العام الجاري 14 مليار دولار.وتشمل الصادرات التركية إلى العراق الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها والكيماويات ومستلزمات الأوراق والموبيليا والصلب، بحسب المصدر ذاته.يشار إلى أن العراقيين احتلوا المركز الأول بين الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، حيث بلغت مشترياتهم في قطاع العقارات، 33 ألفاً و544 عقاراً، تلاهم الإيرانيون في المركز الثاني، بواقع 18 ألفاً و464 عقارا.
https://sputnikarabic.ae/20210207/تركيا-تكشف-أهمية-العراق-الاقتصادية-بالنسبة-لها-تجارة-حجمها-20-مليار-دولار-1048039804.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
تركيا تهدف لزيادة صادراتها إلى العراق لـ 16 مليار دولار في 2023
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قالت تركيا، إنها تهدف إلى زيارة صادراتها إلى العراق وصولا إلى 16 مليار دولار في العام المقبل، في وقت تجاوزت فيه تلك الصادرات خلال العام الجاري 12 مليار دولار.
جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي
التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية "دييك"(DEİK) خالد أجار، على ما نقلت، مساء اليوم الأحد، وكالة الأناضول التركية الرسمية.
وقال أجار إن العلاقات التركية العراقية تتطور يوما بعد يوم لا سيما التجارية.
وأوضح أن صادرات بلاده للعراق
خلال 11 شهرا من العام 2022 بلغت 12 مليارا و604 ملايين دولار، وجاءت تركيا في المركز الخامس عام 2021 في ترتيب أكبر المصدرين للعراق عالميا.
وأشار أجار إلى أن مدينة إسطنبول تصدرت المدن التركية كأبر مصدر للعراق "بقيمة 2.6 مليار دولار ثم غازي عنتاب 1.8 مليار دولار ثم ماردين 833 مليون دولار".
وتوقع رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي، أن تتجاوز قيمة الصادرات التركية إلى العراق مع نهاية العام الجاري 14 مليار دولار.
وتشمل الصادرات التركية
إلى العراق الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها والكيماويات ومستلزمات الأوراق والموبيليا والصلب، بحسب المصدر ذاته.
يشار إلى أن العراقيين احتلوا المركز الأول بين الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، حيث بلغت مشترياتهم في قطاع العقارات، 33 ألفاً و544 عقاراً، تلاهم الإيرانيون في المركز الثاني، بواقع 18 ألفاً و464 عقارا.