https://sputnikarabic.ae/20221211/خبير--سيبقى-الوضع-على-حاله-إذا-لم-تُحرق-أصابع-الولايات-المتحدة-وتركيا-في-شمال-سوريا-1071090034.html

خبير: سيبقى الوضع على حاله إذا لم تُحرق أصابع الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا

خبير: سيبقى الوضع على حاله إذا لم تُحرق أصابع الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الإدارة الأمريكية بصدد تقديم وسائل دفاع جوي لأوكرانيا؛ العراق يرغب بتعاون عسكري مع موسكو ولكن واشنطن تعيق ذلك؛ موسكو وواشنطن... 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T15:00+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: سيبقى الوضع على حاله إذا لم تُحرق أصابع الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا خبير: سيبقى الوضع على حاله إذا لم تُحرق أصابع الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا

قال السفير الروسي لدى العراق إن العراقيين يرغبون باقتناء الأسلحة الروسية ولكن الولايات المتحدة تعيق بناء التعاون العسكري التقني بين موسكو وبغداد، حول هذا الموضوع تحدث لـ " شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:على خلفية تهديدات أنقرة بشن عملية عسكرية في شمال سوريا أعطت موسكو وواشنطن سببا لأنقرة للتخلي عن سيناريو استخدام القوة، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضى الشريقي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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شؤون عسكرية, аудио