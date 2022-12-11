https://sputnikarabic.ae/20221211/خبير--سيبقى-الوضع-على-حاله-إذا-لم-تُحرق-أصابع-الولايات-المتحدة-وتركيا-في-شمال-سوريا-1071090034.html
خبير: سيبقى الوضع على حاله إذا لم تُحرق أصابع الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا
خبير: سيبقى الوضع على حاله إذا لم تُحرق أصابع الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الإدارة الأمريكية بصدد تقديم وسائل دفاع جوي لأوكرانيا؛ العراق يرغب بتعاون عسكري مع موسكو ولكن واشنطن تعيق ذلك؛ موسكو وواشنطن... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T15:00+0000
2022-12-11T15:00+0000
2022-12-11T15:00+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: سيبقى الوضع على حاله إذا لم تُحرق أصابع الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا
خبير: سيبقى الوضع على حاله إذا لم تُحرق أصابع الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا
قال السفير الروسي لدى العراق إن العراقيين يرغبون باقتناء الأسلحة الروسية ولكن الولايات المتحدة تعيق بناء التعاون العسكري التقني بين موسكو وبغداد، حول هذا الموضوع تحدث لـ " شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:على خلفية تهديدات أنقرة بشن عملية عسكرية في شمال سوريا أعطت موسكو وواشنطن سببا لأنقرة للتخلي عن سيناريو استخدام القوة، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضى الشريقي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: سيبقى الوضع على حاله إذا لم تُحرق أصابع الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الإدارة الأمريكية بصدد تقديم وسائل دفاع جوي لأوكرانيا؛ العراق يرغب بتعاون عسكري مع موسكو ولكن واشنطن تعيق ذلك؛ موسكو وواشنطن تعطيان أردوغان سببا لتأجيل العملية العسكرية في سوريا.
قال السفير الروسي لدى العراق إن العراقيين يرغبون باقتناء الأسلحة الروسية ولكن الولايات المتحدة تعيق بناء التعاون العسكري التقني بين موسكو وبغداد، حول هذا الموضوع تحدث لـ " شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:
"الحكومات العراقية التي توالت على السلطة كانت خاضعة لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتلك الكثير من الملفات عليهم ومنها ملفات الفساد إضافة إلى أن الأحزاب الإسلامية لديها فصائل مسلحة رغبة منها أن يكون الجيش العراقي ضعيف".
على خلفية تهديدات أنقرة بشن عملية عسكرية في شمال سوريا أعطت موسكو وواشنطن سببا لأنقرة للتخلي عن سيناريو استخدام القوة، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضى الشريقي قائلا:
"تركيا لا تستطيع أن تنفذ عمليتها دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأردوغان يريد أن يلعب على هذه الورقة كي يقنع المواطنين الأتراك بانتخابه في الانتخابات القادمة وإن هذه الحالة لن تنتهي إذا لم تُحرق أصابع الولايات المتحدة وتركيا في شمال سوريا وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون وثيق بين الجانب الروسي والجيش العربي السوري".
التفاصيل في الملف الصوتي...