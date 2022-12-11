https://sputnikarabic.ae/20221211/مصرع-5-أشخاص-وإصابة-28-آخرين-بحادث-سير-شمالي-أفغانستان-1071084675.html

مصرع 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين بحادث سير شمالي أفغانستان

مصرع 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين بحادث سير شمالي أفغانستان

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون، اليوم الأحد، إثر انقلاب حافلة ركاب كانت تقلهم على طريق في منطقة علي آباد بمقاطعة قندوز شمالي أفغانستان. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

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كابول - سبوتنيك. وقال شاهد عيان يدعى حاجي خنزادا نورزاي، لـ"سبوتنيك"، "توفي 5 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 28 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب على الطريق السريع في منطقة علي آباد بمقاطعة قندوز".وأضاف أن "الحادث وقع حوالي الساعة 2:00 من صباح اليوم [بالتوقيت المحلي]".وأشار إلى أن "الحافلة كانت في طريقها من كابول إلى قندوز".وتعاني أفغانستان من كثرة حوادث السير بسبب حالة الطرق المتردية والصيانة المحدودة للمركبات والقيادة المتهورة وعدم احترام قوانين المرور.

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