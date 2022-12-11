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https://sputnikarabic.ae/20221211/مصرع-5-أشخاص-وإصابة-28-آخرين-بحادث-سير-شمالي-أفغانستان-1071084675.html
مصرع 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين بحادث سير شمالي أفغانستان
مصرع 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين بحادث سير شمالي أفغانستان
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون، اليوم الأحد، إثر انقلاب حافلة ركاب كانت تقلهم على طريق في منطقة علي آباد بمقاطعة قندوز شمالي أفغانستان. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T13:17+0000
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كابول - سبوتنيك. وقال شاهد عيان يدعى حاجي خنزادا نورزاي، لـ"سبوتنيك"، "توفي 5 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 28 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب على الطريق السريع في منطقة علي آباد بمقاطعة قندوز".وأضاف أن "الحادث وقع حوالي الساعة 2:00 من صباح اليوم [بالتوقيت المحلي]".وأشار إلى أن "الحافلة كانت في طريقها من كابول إلى قندوز".وتعاني أفغانستان من كثرة حوادث السير بسبب حالة الطرق المتردية والصيانة المحدودة للمركبات والقيادة المتهورة وعدم احترام قوانين المرور.
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مصرع 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين بحادث سير شمالي أفغانستان

13:17 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 13:18 GMT 11.12.2022)
© AFP 2022 / Wakil Kohsarجرحى انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
جرحى انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون، اليوم الأحد، إثر انقلاب حافلة ركاب كانت تقلهم على طريق في منطقة علي آباد بمقاطعة قندوز شمالي أفغانستان.
كابول - سبوتنيك. وقال شاهد عيان يدعى حاجي خنزادا نورزاي، لـ"سبوتنيك"، "توفي 5 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 28 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب على الطريق السريع في منطقة علي آباد بمقاطعة قندوز".
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
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وأضاف أن "الحادث وقع حوالي الساعة 2:00 من صباح اليوم [بالتوقيت المحلي]".

وأشار إلى أن "الحافلة كانت في طريقها من كابول إلى قندوز".

وتعاني أفغانستان من كثرة حوادث السير بسبب حالة الطرق المتردية والصيانة المحدودة للمركبات والقيادة المتهورة وعدم احترام قوانين المرور.
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