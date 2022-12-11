https://sputnikarabic.ae/20221211/مقتل-ثلاثة-أشخاص-في-عملية-سطو-على-مكتب-صرافة-في-السنغال-1071072131.html
مقتل ثلاثة أشخاص في عملية سطو على مكتب صرافة في السنغال
مقتل ثلاثة أشخاص في عملية سطو على مكتب صرافة في السنغال
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في محاولة للسطو على مكتب لصرف العملات في سوق مبور المركزي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السنغالية يوم السبت. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T05:19+0000
2022-12-11T05:19+0000
2022-12-11T05:19+0000
السنغال
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وكان مدير مكتب الصرافة من بين الذين قتلوا على يد السارق الذي كان مسلحا بسلاح ناري.وأفادت الوكالة أنه تم القبض على السارق، البالغ من العمر 37 عاما، أخيرا من قبل الشرطة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السنغال, أخبار العالم الآن
السنغال, أخبار العالم الآن
مقتل ثلاثة أشخاص في عملية سطو على مكتب صرافة في السنغال
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في محاولة للسطو على مكتب لصرف العملات في سوق مبور المركزي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السنغالية يوم السبت.
وكان مدير مكتب الصرافة من بين الذين قتلوا على يد السارق الذي كان مسلحا بسلاح ناري
.
وأفادت الوكالة أنه تم القبض على السارق، البالغ من العمر 37 عاما، أخيرا من قبل الشرطة.