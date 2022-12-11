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مقتل ثلاثة أشخاص في عملية سطو على مكتب صرافة في السنغال
مقتل ثلاثة أشخاص في عملية سطو على مكتب صرافة في السنغال
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في محاولة للسطو على مكتب لصرف العملات في سوق مبور المركزي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السنغالية يوم السبت. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
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السنغال
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وكان مدير مكتب الصرافة من بين الذين قتلوا على يد السارق الذي كان مسلحا بسلاح ناري.وأفادت الوكالة أنه تم القبض على السارق، البالغ من العمر 37 عاما، أخيرا من قبل الشرطة.
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السنغال, أخبار العالم الآن

مقتل ثلاثة أشخاص في عملية سطو على مكتب صرافة في السنغال

05:19 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / SEYLLOUالشرطة السنغالية في العاصمة داكار
الشرطة السنغالية في العاصمة داكار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / SEYLLOU
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في محاولة للسطو على مكتب لصرف العملات في سوق مبور المركزي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السنغالية يوم السبت.
وكان مدير مكتب الصرافة من بين الذين قتلوا على يد السارق الذي كان مسلحا بسلاح ناري.
وأفادت الوكالة أنه تم القبض على السارق، البالغ من العمر 37 عاما، أخيرا من قبل الشرطة.
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