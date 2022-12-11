https://sputnikarabic.ae/20221211/منسق-السياسة-الخارجية-في-الاتحاد-الأوروبي-لن-نتسامح-مع-الهجمات-على-بعثة-ايوليكس-في-كوسوفو-1071084836.html
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لن نتسامح مع الهجمات على بعثة ايوليكس في كوسوفو
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لن نتسامح مع الهجمات على بعثة ايوليكس في كوسوفو
أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد لن يتسامح مع الهجمات على بعثة ايوليكس في كوسوفو. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T13:22+0000
2022-12-11T13:22+0000
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ووفقا لما كتبه بوريل اليوم الأحد، في حسابه بموقع "تويتر"، فقد حث السكان الصرب على تفكيك الحواجز على الطرق شمالي المنطقة الانفصالية، مشددا على أن الاتحاد لن يتسامح مع الهجمات على بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو (ايوليكس).وقال بوريل: "لن يتسامح الاتحاد الأوروبي مع الهجمات على ايوليكس أو استخدام أعمال العنف والإجرام في الشمال"، مضيفا أن "ايوليكس ستواصل التنسيق مع سلطات كوسوفو وقوة كوسوفو بقيادة حلف شمال الأطلسي (كفور)".وأقام صرب كوسوفو يوم السبت حواجز لإغلاق الطرق في شمال المنطقة المعترف بها جزئيا احتجاجا على قيام سلطات كوسوفو بإلقاء القبض على ضابط الشرطة السابق ديان بانتيك، والذي كان قد اعتقل يوم السبت عند معبر جاريني الحدودي للاشتباه في تورطه في "الإرهاب".وفي وقت لاحق من اليوم، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إن بلغراد سترسل طلبًا رسميًا إلى قيادة مهمة قوة كوسوفو للحصول على إذن بنشر الجيش والشرطة الصربيين في كوسوفو.وفي الليل نصب المتظاهرون الخيام لحراسة المتاريس، فيما قامت شرطة كوسوفو بمنع دخول السيارات والمشاة من وسط صربيا إلى الإقليم عند نقطة تفتيش يارينجي.طالع أيضا: صربيا تقبل متطلبات كوسوفو بشرط ضمانات الاتحاد الأوروبي
https://sputnikarabic.ae/20220802/السفير-الروسي-لدى-صربيا-واشنطن-والاتحاد-الأوروبي-يقفان-وراء-تصرفات-كوسوفو-1065881123.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, كوسوفو
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, كوسوفو
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لن نتسامح مع الهجمات على بعثة ايوليكس في كوسوفو
13:22 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 13:25 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد لن يتسامح مع الهجمات على بعثة ايوليكس في كوسوفو.
ووفقا لما كتبه بوريل اليوم الأحد، في حسابه بموقع "تويتر"، فقد حث السكان الصرب على تفكيك الحواجز على الطرق شمالي المنطقة الانفصالية، مشددا على أن الاتحاد لن يتسامح مع الهجمات
على بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو (ايوليكس).
وقال بوريل: "لن يتسامح الاتحاد الأوروبي مع الهجمات على ايوليكس أو استخدام أعمال العنف والإجرام في الشمال"، مضيفا أن "ايوليكس ستواصل التنسيق مع سلطات كوسوفو وقوة كوسوفو
بقيادة حلف شمال الأطلسي (كفور)".
وأقام صرب كوسوفو يوم السبت حواجز لإغلاق الطرق في شمال المنطقة المعترف بها جزئيا احتجاجا على قيام سلطات كوسوفو بإلقاء القبض على ضابط الشرطة السابق ديان بانتيك، والذي كان قد اعتقل يوم السبت عند معبر جاريني الحدودي للاشتباه في تورطه في "الإرهاب".
وفي وقت لاحق من اليوم، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إن بلغراد سترسل طلبًا رسميًا إلى قيادة مهمة قوة كوسوفو للحصول على إذن بنشر الجيش والشرطة الصربيين في كوسوفو.
كما اتهم فوسيتش "ايوليكس" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بغض الطرف عن التحركات الخطيرة التي تتخذها بريشتينا، مثل إرسال وحدات شرطة خاصة شديدة التجهيز إلى البلديات التي يغلب على سكانها الصرب.
وفي الليل نصب المتظاهرون الخيام لحراسة المتاريس، فيما قامت شرطة كوسوفو بمنع دخول السيارات والمشاة من وسط صربيا إلى الإقليم عند نقطة تفتيش يارينجي.