https://sputnikarabic.ae/20221211/وزير-الطاقة-السعودي-قرارات-أوبك-تأتي-من-منظور-اقتصادي-بحت-دون-أي-اعتبارات-سياسية-1071076773.html
وزير الطاقة السعودي: قرارات "أوبك+" تأتي من منظور اقتصادي بحت دون أي اعتبارات سياسية
وزير الطاقة السعودي: قرارات "أوبك+" تأتي من منظور اقتصادي بحت دون أي اعتبارات سياسية
أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن تحالف الدول المصدرة للنفط وشركائها "أوبك+" يتخذ قراراته من منظور اقتصادي بحت بغض النظر عن أي... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T09:14+0000
2022-12-11T09:14+0000
2022-12-11T09:14+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وقال وزير الطاقة السعودي، في فعالية اقتصادية بعنوان "ملتقى الميزانية 2023"، حسبما نقلت قناة "العربية" السعودية: "أوبك+ تعمل من منظور اقتصادي بحت والمنظومة ستستمر في أداء عملها دون أي اعتبارات سياسية".وأضاف: "نحرص على مشاركة كل أعضاء أوبك+ في القرارات، والعمل الجماعي يستوجب التوافق وإعطاء كل دولة من دول أوبك بلس حقها وأن تكون جزءا من منظومة القرار"، مشيرا إلى أنه "تمكنا في "أوبك+" من التعامل والتعايش مع كافة المتغيرات".وشدد الوزير السعودي على أن "التطورات العالمية أثبتت صحة قرارات أوبك بلس".وكان تحالف "أوبك+" قرر، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا؛ ما اعتبرته واشنطن "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
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العالم العربي, اقتصاد
وزير الطاقة السعودي: قرارات "أوبك+" تأتي من منظور اقتصادي بحت دون أي اعتبارات سياسية
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أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن تحالف الدول المصدرة للنفط وشركائها "أوبك+" يتخذ قراراته من منظور اقتصادي بحت بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية، وذلك في أعقاب انتقادات غربية لقرار التحالف خفض إنتاج النفط لأسباب سياسية.
وقال وزير الطاقة السعودي، في فعالية اقتصادية بعنوان "ملتقى الميزانية 2023"، حسبما نقلت قناة "العربية" السعودية: "أوبك+ تعمل من منظور اقتصادي بحت والمنظومة ستستمر في أداء عملها دون أي اعتبارات سياسية".
وأضاف: "نحرص على مشاركة كل أعضاء أوبك+ في القرارات، والعمل الجماعي يستوجب التوافق وإعطاء كل دولة من دول أوبك بلس حقها وأن تكون جزءا من منظومة القرار"، مشيرا إلى أنه "تمكنا في "أوبك+" من التعامل والتعايش مع كافة المتغيرات".
وشدد الوزير السعودي على أن "التطورات العالمية أثبتت صحة قرارات أوبك بلس".
وكان تحالف "أوبك+" قرر، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خفض
الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا؛ ما اعتبرته واشنطن "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.