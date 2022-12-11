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https://sputnikarabic.ae/20221211/وكالة-مقتل-شخص-وإصابة-8-آخرين-في-انفجار-عبوة-ناسفة-جنوب-غربي-باكستان-1071071620.html
وكالة: مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي باكستان
وكالة: مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي باكستان
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انفجار عبوة ناسفة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، حسبما ذكرت الشرطة الباكستانية يوم السبت. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T04:10+0000
2022-12-11T04:10+0000
أخبار باكستان
باكستان
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ووفقا لمسؤولي الشرطة في المنطقة، وقع الانفجار في سوق محلي في منطقة أواران بالمقاطعة، مما أسفر عن مقتل صاحب متجر على الفور وإصابة عدة أشخاص آخرين.وهرعت الشرطة وقوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى الموقع فور وقوع الانفجار ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب.وطوقت الشرطة المنطقة وشنت عملية تفتيش في المناطق المحيطة للقبض على الجناة.وبعد أن أحيط علما بالحادث، أدان رئيس وزراء بلوشستان مير عبد القدوس بيزنجو الهجوم وطلب تقريرا من السلطات المعنية.وقال المسؤول، إن المتسوقين الأبرياء استهدفوا في الهجوم وسيتم القبض على الجناة قريبا ومحاكمتهم وفقا للقانون.وأعلنت جماعة مسلحة محظورة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لوكالة شينخوا.
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أخبار باكستان, باكستان
أخبار باكستان, باكستان

وكالة: مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي باكستان

04:10 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSANأناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان
أناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSAN
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لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انفجار عبوة ناسفة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، حسبما ذكرت الشرطة الباكستانية يوم السبت.
ووفقا لمسؤولي الشرطة في المنطقة، وقع الانفجار في سوق محلي في منطقة أواران بالمقاطعة، مما أسفر عن مقتل صاحب متجر على الفور وإصابة عدة أشخاص آخرين.
وقالت الشرطة، إن العبوة الناسفة زرعت في متجر وتم تفجيرها بجهاز يتم التحكم فيه عن بعد، مضيفة أن امرأة وطفلا من بين المصابين.
وهرعت الشرطة وقوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى الموقع فور وقوع الانفجار ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب.
وطوقت الشرطة المنطقة وشنت عملية تفتيش في المناطق المحيطة للقبض على الجناة.
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وبعد أن أحيط علما بالحادث، أدان رئيس وزراء بلوشستان مير عبد القدوس بيزنجو الهجوم وطلب تقريرا من السلطات المعنية.
وقال المسؤول، إن المتسوقين الأبرياء استهدفوا في الهجوم وسيتم القبض على الجناة قريبا ومحاكمتهم وفقا للقانون.
وأعلنت جماعة مسلحة محظورة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لوكالة شينخوا.
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