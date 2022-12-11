https://sputnikarabic.ae/20221211/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مستجدات-أوضاع-ليبيا-مع-المنفي-1071071200.html
ولي العهد السعودي يبحث مستجدات أوضاع ليبيا مع المنفي
ولي العهد السعودي يبحث مستجدات أوضاع ليبيا مع المنفي
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يوسف المنفي. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T02:25+0000
2022-12-11T02:25+0000
2022-12-11T02:25+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار ليبيا اليوم
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وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".حضر الاستقبال من الجانب السعودي، وزراء الطاقة والدفاع والخارجية، عبد العزيز بن سلمان، خالد بن سلمان، فيصل بن فرحان.فيما حضر من الجانب الليبي، محافظ بنك ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير، ومستشار المجلس الرئاسي السيد خالد كعيم، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى المملكة السيد فاتح بشينه.
https://sputnikarabic.ae/20221210/في-لقائه-نجيب-ميقاتي-محمد-بن-سلمان-يؤكد-حرص-السعودية-على-أمن-لبنان-واستقراره-1071070027.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار ليبيا اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار ليبيا اليوم
ولي العهد السعودي يبحث مستجدات أوضاع ليبيا مع المنفي
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استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يوسف المنفي.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين
وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية "واس".
حضر الاستقبال من الجانب السعودي، وزراء الطاقة والدفاع والخارجية، عبد العزيز بن سلمان، خالد بن سلمان، فيصل بن فرحان.
فيما حضر من الجانب الليبي، محافظ بنك ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير، ومستشار المجلس الرئاسي السيد خالد كعيم، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى المملكة السيد فاتح بشينه.