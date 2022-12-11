https://sputnikarabic.ae/20221211/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مستجدات-أوضاع-ليبيا-مع-المنفي-1071071200.html

ولي العهد السعودي يبحث مستجدات أوضاع ليبيا مع المنفي

ولي العهد السعودي يبحث مستجدات أوضاع ليبيا مع المنفي

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يوسف المنفي. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

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ولي العهد محمد بن سلمان

أخبار ليبيا اليوم

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".حضر الاستقبال من الجانب السعودي، وزراء الطاقة والدفاع والخارجية، عبد العزيز بن سلمان، خالد بن سلمان، فيصل بن فرحان.فيما حضر من الجانب الليبي، محافظ بنك ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير، ومستشار المجلس الرئاسي السيد خالد كعيم، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى المملكة السيد فاتح بشينه.

https://sputnikarabic.ae/20221210/في-لقائه-نجيب-ميقاتي-محمد-بن-سلمان-يؤكد-حرص-السعودية-على-أمن-لبنان-واستقراره-1071070027.html

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ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار ليبيا اليوم