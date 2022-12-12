https://sputnikarabic.ae/20221212/إعصار-ماندوس-يقتل-3-أشخاص-في-سريلانكا-1071105934.html
إعصار ماندوس يقتل 3 أشخاص في سريلانكا
إعصار ماندوس يقتل 3 أشخاص في سريلانكا
قال مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وتضرر أكثر من 21 ألفا آخرين جراء الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن إعصار ماندوس. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T05:43+0000
2022-12-12T05:43+0000
2022-12-12T05:53+0000
سريلانكا
أخبار سريلانكا
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وقال المركز، إن 19 شخصا أصيبوا، مشيرا إلى أن المتضررين ينتمون إلى 6113 أسرة في 16 منطقة، وقد تضرر 5639 منزلا في أجزاء مختلفة من الدولة الجزرية.وأكد نائب مدير مركز إدارة الكوارث براديب كوديبيلي لوسائل الإعلام، أنهم بدأوا بالفعل في تقييم الأضرار وسيتم تعويض المتضررين، وفقا لوكالة شينخوا.ولفت مركز إدارة الكوارث إلى أن تأثيرات ماندوس قد انخفضت بشكل كبير، لكنه لا يزال يطلب من السريلانكيين اتخاذ الاحتياطات.
https://sputnikarabic.ae/20221016/مصرع-3-أشخاص-وتضرر-55-ألف-جراء-الفيضانات-في-سريلانكا-1069079931.html
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سريلانكا, أخبار سريلانكا
إعصار ماندوس يقتل 3 أشخاص في سريلانكا
05:43 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 05:53 GMT 12.12.2022) تابعنا عبر
قال مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وتضرر أكثر من 21 ألفا آخرين جراء الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن إعصار ماندوس.
وقال المركز، إن 19 شخصا أصيبوا، مشيرا إلى أن المتضررين ينتمون إلى 6113 أسرة في 16 منطقة، وقد تضرر 5639 منزلا في أجزاء مختلفة من الدولة الجزرية.
وأكد نائب مدير مركز إدارة الكوارث براديب كوديبيلي لوسائل الإعلام، أنهم بدأوا بالفعل في تقييم الأضرار
وسيتم تعويض المتضررين، وفقا لوكالة شينخوا.
ولفت مركز إدارة الكوارث إلى أن تأثيرات ماندوس قد انخفضت بشكل كبير، لكنه لا يزال يطلب من السريلانكيين اتخاذ الاحتياطات.