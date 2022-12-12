https://sputnikarabic.ae/20221212/ابن-سلمان-لملك-المغرب-ما-حققه-منتخبكم-في-كأس-العالم-إنجاز-رياضي-عربي-أسعد-الجميع-1071142992.html
ابن سلمان لملك المغرب: ما حققه منتخبكم في كأس العالم إنجاز رياضي عربي أسعد الجميع
ابن سلمان لملك المغرب: ما حققه منتخبكم في كأس العالم إنجاز رياضي عربي أسعد الجميع
هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T20:10+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية"، متمنيا التوفيق للمنتخب المغربي.وعبر ابن سلمان، خلال الاتصال، عن "التهنئة لملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر"، مؤكداً أن "ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع".من جانبه، عبر ملك المغرب عن الشكر لولي العهد السعودي على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبه.يذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم كان قد تغلب، السبت الماضي، على نظيره البرتغالي بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-الحكومة-المغربية-يوجه-رسالة-لمنتخب-بلاده-قبل-نصف-النهائي-1071129969.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, رياضة
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, رياضة
ابن سلمان لملك المغرب: ما حققه منتخبكم في كأس العالم إنجاز رياضي عربي أسعد الجميع
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هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر 2022.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"
، بأن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية"، متمنيا التوفيق للمنتخب المغربي.
وعبر ابن سلمان، خلال الاتصال، عن "التهنئة لملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر"، مؤكداً أن "ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع".
من جانبه، عبر ملك المغرب عن الشكر لولي العهد السعودي على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبه.
يذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم كان قد تغلب، السبت الماضي، على نظيره البرتغالي بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.