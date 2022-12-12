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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221212/ابن-سلمان-لملك-المغرب-ما-حققه-منتخبكم-في-كأس-العالم-إنجاز-رياضي-عربي-أسعد-الجميع-1071142992.html
ابن سلمان لملك المغرب: ما حققه منتخبكم في كأس العالم إنجاز رياضي عربي أسعد الجميع
ابن سلمان لملك المغرب: ما حققه منتخبكم في كأس العالم إنجاز رياضي عربي أسعد الجميع
هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T20:10+0000
2022-12-12T20:10+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية"، متمنيا التوفيق للمنتخب المغربي.وعبر ابن سلمان، خلال الاتصال، عن "التهنئة لملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر"، مؤكداً أن "ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع".من جانبه، عبر ملك المغرب عن الشكر لولي العهد السعودي على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبه.يذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم كان قد تغلب، السبت الماضي، على نظيره البرتغالي بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-الحكومة-المغربية-يوجه-رسالة-لمنتخب-بلاده-قبل-نصف-النهائي-1071129969.html
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, رياضة
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, رياضة

ابن سلمان لملك المغرب: ما حققه منتخبكم في كأس العالم إنجاز رياضي عربي أسعد الجميع

20:10 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر 2022.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية"، متمنيا التوفيق للمنتخب المغربي.
وعبر ابن سلمان، خلال الاتصال، عن "التهنئة لملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر"، مؤكداً أن "ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع".
رئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
رئيس الحكومة المغربية يوجه رسالة لمنتخب بلاده قبل نصف النهائي
14:51 GMT
من جانبه، عبر ملك المغرب عن الشكر لولي العهد السعودي على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبه.
يذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم كان قد تغلب، السبت الماضي، على نظيره البرتغالي بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.
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