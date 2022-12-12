https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-الحكومة-المغربية-يوجه-رسالة-لمنتخب-بلاده-قبل-نصف-النهائي-1071129969.html
رئيس الحكومة المغربية يوجه رسالة لمنتخب بلاده قبل نصف النهائي
رئيس الحكومة المغربية يوجه رسالة لمنتخب بلاده قبل نصف النهائي
أشاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بـ"الإنجاز التاريخي" للمنتخب المغربي في مونديال قطر، ووصوله للمربع الذهبي. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T14:51+0000
2022-12-12T14:51+0000
2022-12-12T14:51+0000
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وقال أخنوش خلال جلسة للإجابة على تساؤلات البرلمان بالعاصمة المغربية، الرباط، اليوم الاثنين، إن المنتخب المغربي أعطى درسا في العزيمة والإصرار على تحقيق النجاح والحلم.وأثنى أخنوش على ما قدمه المدرب وليد الرجراجي وأعضاء المنتخب وكل القائمين على كرة القدم في المغرب، ووجه لهم التهنئة، معربا عن أمله في مواصلة المشوار في نصف النهائي وتحقيق الحلم.وعقب الفوز على منتخب البرتغال كتب أخنوش على صفحة الحكومة" اليوم جعلتم المستحيل ممكنا وأعدتم كتابة تاريخنا الكروي بعدما رفعتم رايتنا عاليا بتأهلكم إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا (قطر 2022)، لتكونوا أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور من المنافسة".واستطرد: "بفضل إنجازكم غير المسبوق أصبح المغرب حدثا، وحظيتم باهتمام وبتقدير العالم أجمع، ومعكم أصبح حلم النهائي متاحا، إنجازكم هذا يأتي تتويجا لمسار تطور كرة القدم الوطنية ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس..أنتم اليوم فخر المغرب ملكا وشعبا".طالع أيضا: نجوم المنتخب المغربي الذين دخلوا التاريخ في مونديال قطر 2022
https://sputnikarabic.ae/20221210/منتخب-المغرب-يكتب-التاريخ-ويتأهل-لقبل-نهائي-كأس-العالم-1071060649.html
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أخبار المغرب اليوم, رياضة
أخبار المغرب اليوم, رياضة
رئيس الحكومة المغربية يوجه رسالة لمنتخب بلاده قبل نصف النهائي
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أشاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بـ"الإنجاز التاريخي" للمنتخب المغربي في مونديال قطر، ووصوله للمربع الذهبي.
وقال أخنوش خلال جلسة للإجابة على تساؤلات البرلمان بالعاصمة المغربية، الرباط، اليوم الاثنين، إن المنتخب المغربي أعطى درسا في العزيمة والإصرار على تحقيق النجاح والحلم.
وأثنى أخنوش على ما قدمه المدرب وليد الرجراجي وأعضاء المنتخب
وكل القائمين على كرة القدم في المغرب، ووجه لهم التهنئة، معربا عن أمله في مواصلة المشوار في نصف النهائي وتحقيق الحلم.
وعقب الفوز على منتخب البرتغال كتب أخنوش على صفحة الحكومة" اليوم جعلتم المستحيل ممكنا وأعدتم كتابة تاريخنا الكروي بعدما رفعتم رايتنا عاليا بتأهلكم إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا (قطر 2022)، لتكونوا أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور من المنافسة".
وتابع:"أهنئ صاحب الجلالة والشعب المغربي على هذه الفرحة التاريخية والمستحقة، وأشكر كل من ساهم في جعل هذا الحلم ممكنا، بداية بكم يا أبطال ومرورا بالناخب الوطني والأطر التقنية والطبية والإدارية، ومسؤولي وأطر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".
واستطرد: "بفضل إنجازكم غير المسبوق أصبح المغرب حدثا، وحظيتم باهتمام وبتقدير العالم أجمع، ومعكم أصبح حلم النهائي متاحا، إنجازكم هذا يأتي تتويجا لمسار تطور كرة القدم الوطنية ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس..أنتم اليوم فخر المغرب ملكا وشعبا".