https://sputnikarabic.ae/20221212/الأمن-العراقي-يعلن-قتل-4-إرهابيين-بقصف-وكرهم-في-ديالى-1071144714.html
الأمن العراقي يعلن قتل 4 إرهابيين بقصف وكرهم في ديالى
الأمن العراقي يعلن قتل 4 إرهابيين بقصف وكرهم في ديالى
أعلنت خلية الإعلام الأمني، في العراق، اليوم الاثنين، قتل 4 إرهابيين بتدمير وكرهم في ديالى. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T20:50+0000
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وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت الخلية في بيان لها إن "القوة الجوية دمرت بواسطة طائرات F_16 وكرا بداخله 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في ناحية قره تبه في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".وتابعت بأن "ذلك جاء استمرارا للنهج التعرضي ووفقاً للخطط الأمنية المعدة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221210/العراق-يعلن-قصف-عناصر-لداعش-داخل-كهف-بكركوك-1071069853.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
الأمن العراقي يعلن قتل 4 إرهابيين بقصف وكرهم في ديالى
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أعلنت خلية الإعلام الأمني، في العراق، اليوم الاثنين، قتل 4 إرهابيين بتدمير وكرهم في ديالى.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
، قالت الخلية في بيان لها إن "القوة الجوية دمرت بواسطة طائرات F_16 وكرا بداخله 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في ناحية قره تبه في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".
وتابعت بأن "ذلك جاء استمرارا للنهج التعرضي ووفقاً للخطط الأمنية المعدة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".
وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش
" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.