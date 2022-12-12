https://sputnikarabic.ae/20221212/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-زيادة-2-مليار-يورو-لصندوق-لدعم-أوكرانيا-عسكريا-1071126258.html

الاتحاد الأوروبي يوافق على زيادة 2 مليار يورو لصندوق لدعم أوكرانيا عسكريا

الاتحاد الأوروبي يوافق على زيادة 2 مليار يورو لصندوق لدعم أوكرانيا عسكريا

وافق وزراء الخارجة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على زيادة تمويل صندوق مخصص لدعم أوكرانا عسكريا. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان المجلس الأوروبي، "توصل المجلس اليوم إلى اتفاق سياسي بهدف ضمان الاستدامة المالية لمرفق السلام الأوروبي".وقرر المجلس على وجه الخصوص زيادة السقف المالي الإجمالي بمقدار 2 مليار يورو في عام 2023 ، مع إمكانية زيادة أخرى في مرحلة لاحقة. ستصل الزيادة الإجمالية في السقف المالي الإجمالي لصندوق الائتمان الأوروبي حتى عام 2027 إلى 5.5 مليار يورو".ووفقا للببان، "سيضمن قرار اليوم أن لدينا التمويل لمواصلة تقديم دعم عسكري ملموس للقوات المسلحة لشركائنا. في أقل من عامين، وقد أثبت مرفق السلام الأوروبي قيمته. حيث غير تماما الطريقة التي ندعم بها شركائنا في مجال الدفاع. إنه يجعل الاتحاد الأوروبي وشركاءه أقوى".ونقل البيان عن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قوله "هذا القرار إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي الدائم بالدعم العسكري لأوكرانيا والشركاء الآخرين على حد سواء".

https://sputnikarabic.ae/20221128/أوكرانيا-الاتحاد-الأوروبي-سيغطي-نصف-عجز-الموازنة-في-العام-المقبل-1070631316.html

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