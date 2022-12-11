https://sputnikarabic.ae/20221211/بوريل-مخزوناتنا-العسكرية-استنفدت-بعد-تقديم-المساعدات-لأوكرانيا-ونفتقر-لقدرات-دفاعية-حاسمة-1071097689.html
بوريل: مخزوناتنا العسكرية استنفدت بعد تقديم المساعدات لأوكرانيا ونفتقر لقدرات دفاعية حاسمة
بوريل: مخزوناتنا العسكرية استنفدت بعد تقديم المساعدات لأوكرانيا ونفتقر لقدرات دفاعية حاسمة
أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل الأوروبي قدم أسلحة إلى أوكرانيا، ولكن مخزوناته العسكرية استنفدت، لافتًا إلى افتقار أوروبا... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T19:03+0000
2022-12-11T19:03+0000
2022-12-11T19:03+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تدوينة على موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد "لقد قدمنا أسلحة إلى أوكرانيا، لكننا بذلك أدركنا أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت. ومع عودة الحرب التقليدية إلى قلب أوروبا، أدركنا أيضا أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الحاسمة، حتى نتمكن من حماية أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات في القارة الأوروبية نفسها".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221117/مصدر-يؤكد-نفاد-بعض-أنواع-الأسلحة-والذخيرة-من-المخزونات-الأمريكية-بعد-تسليمها-إلى-كييف-1070283201.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
بوريل: مخزوناتنا العسكرية استنفدت بعد تقديم المساعدات لأوكرانيا ونفتقر لقدرات دفاعية حاسمة
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أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل الأوروبي قدم أسلحة إلى أوكرانيا، ولكن مخزوناته العسكرية استنفدت، لافتًا إلى افتقار أوروبا إلى القدرات العسكرية الحاسمة لحماية أمنها من "التهديدات عالية المخاطر".
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تدوينة على موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد "لقد قدمنا أسلحة إلى أوكرانيا
، لكننا بذلك أدركنا أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت. ومع عودة الحرب التقليدية إلى قلب أوروبا، أدركنا أيضا أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الحاسمة، حتى نتمكن من حماية أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات في القارة الأوروبية نفسها".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة
. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.