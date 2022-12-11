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https://sputnikarabic.ae/20221211/بوريل-مخزوناتنا-العسكرية-استنفدت-بعد-تقديم-المساعدات-لأوكرانيا-ونفتقر-لقدرات-دفاعية-حاسمة-1071097689.html
بوريل: مخزوناتنا العسكرية استنفدت بعد تقديم المساعدات لأوكرانيا ونفتقر لقدرات دفاعية حاسمة
بوريل: مخزوناتنا العسكرية استنفدت بعد تقديم المساعدات لأوكرانيا ونفتقر لقدرات دفاعية حاسمة
أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل الأوروبي قدم أسلحة إلى أوكرانيا، ولكن مخزوناته العسكرية استنفدت، لافتًا إلى افتقار أوروبا... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T19:03+0000
2022-12-11T19:03+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تدوينة على موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد "لقد قدمنا أسلحة إلى أوكرانيا، لكننا بذلك أدركنا أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت. ومع عودة الحرب التقليدية إلى قلب أوروبا، أدركنا أيضا أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الحاسمة، حتى نتمكن من حماية أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات في القارة الأوروبية نفسها".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221117/مصدر-يؤكد-نفاد-بعض-أنواع-الأسلحة-والذخيرة-من-المخزونات-الأمريكية-بعد-تسليمها-إلى-كييف-1070283201.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

بوريل: مخزوناتنا العسكرية استنفدت بعد تقديم المساعدات لأوكرانيا ونفتقر لقدرات دفاعية حاسمة

19:03 GMT 11.12.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل الأوروبي قدم أسلحة إلى أوكرانيا، ولكن مخزوناته العسكرية استنفدت، لافتًا إلى افتقار أوروبا إلى القدرات العسكرية الحاسمة لحماية أمنها من "التهديدات عالية المخاطر".
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تدوينة على موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد "لقد قدمنا أسلحة إلى أوكرانيا، لكننا بذلك أدركنا أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت. ومع عودة الحرب التقليدية إلى قلب أوروبا، أدركنا أيضا أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الحاسمة، حتى نتمكن من حماية أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات في القارة الأوروبية نفسها".
أحد جنود قوات جمهورية دونيتسك مع قاذف صواريخ جافلين المضادة للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
مصدر يؤكد نفاد بعض أنواع الأسلحة والذخيرة من المخزونات الأمريكية بعد تسليمها إلى كييف
17 نوفمبر, 16:41 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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