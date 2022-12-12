https://sputnikarabic.ae/20221212/الشاباك-يقول-إن-فلسطينيين-ينتحلون-صفة-نساء-على-مواقع-التواصل-لإيذاء-إسرائيليين-1071116606.html
"الشاباك" يقول إن فلسطينيين ينتحلون صفة نساء على مواقع التواصل لإيذاء إسرائيليين
"الشاباك" يقول إن فلسطينيين ينتحلون صفة نساء على مواقع التواصل لإيذاء إسرائيليين
قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، إنه كشف عن ملفات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي تنتحل صفة نساء إسرائيليات ويديرها نشطاء فلسطينيون من قطاع غزة بهدف... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T10:54+0000
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وأضاف في بيان على ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية أنه تمت إزالة الملفات الشخصية التي تم تحديدها بعد أن أشرك الشاباك إدارة الإنترنت في مكتب المدعي العام، وهي المسؤولة عن التعامل مع المحتوى غير القانوني على الشبكات الاجتماعية.على سبيل المثال، تم العثور على ملفات شخصية تنتحل شخصية مدربة لياقة بدنية إسرائيلية تدعى باسم "ماريا ديفيد" أو "ماريا شمعون" على كل من فيسبوك وإنستغرام (تابعان لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب نشاطاتها المتطرفة)، بحسب البيان.وقال الشاباك إن ما سماها "عناصر إرهابية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي عبر شخصيات وهمية تقوم بخداع مواطنين أبرياء، بشكل يشكل تهديدا لخصوصيتهم وسلامتهم الشخصية".ودعا الإسرائيليين إلى "ضرورة السلوك الحذر والمسؤول على شبكات التواصل من أجل تقليل خطر الاستغلال أو الأذى من قبل عناصر معادية".
https://sputnikarabic.ae/20220519/إعلام-الشاباك-يحبط-محاولات-إيرانية-لاستدراج-مسؤولين-إسرائيليين-للخارج-واختطافهم-فيديو-وصور-1062434590.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة
"الشاباك" يقول إن فلسطينيين ينتحلون صفة نساء على مواقع التواصل لإيذاء إسرائيليين
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قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، إنه كشف عن ملفات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي تنتحل صفة نساء إسرائيليات ويديرها نشطاء فلسطينيون من قطاع غزة بهدف إغراء الإسرائيليين بالاتصال بهن ومن ثم إلحاق الأذى بهم.
وأضاف في بيان على ما نقلت صحيفة
"معاريف" العبرية أنه تمت إزالة الملفات الشخصية التي تم تحديدها بعد أن أشرك الشاباك إدارة الإنترنت في مكتب المدعي العام، وهي المسؤولة عن التعامل مع المحتوى غير القانوني على الشبكات الاجتماعية.
على سبيل المثال، تم العثور على ملفات شخصية تنتحل شخصية مدربة لياقة بدنية إسرائيلية تدعى باسم "ماريا ديفيد" أو "ماريا شمعون" على كل من فيسبوك وإنستغرام (تابعان لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب نشاطاتها المتطرفة)، بحسب البيان.
وقال الشاباك
إن ما سماها "عناصر إرهابية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي عبر شخصيات وهمية تقوم بخداع مواطنين أبرياء، بشكل يشكل تهديدا لخصوصيتهم وسلامتهم الشخصية".
ودعا الإسرائيليين إلى "ضرورة السلوك الحذر والمسؤول على شبكات التواصل من أجل تقليل خطر الاستغلال أو الأذى من قبل عناصر معادية".