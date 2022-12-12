https://sputnikarabic.ae/20221212/كر-وفر-بين-نواب-البرلمان-البيروفي-فيديو--1071113523.html

كر وفر بين نواب البرلمان البيروفي.. فيديو

كر وفر بين نواب البرلمان البيروفي.. فيديو

شهد البرلمان البيروفي حالة من الكر والفر بين عدد من النواب خلال جلسة عامة لمناقشة الوضع القانوني للرئيس المعزول، بيدرو كاستيلو. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار بيرو

كونغرس بيرو

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وأظهر مقطع مصور يتم تداوله اليوم الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي أحد النواب وهو يركض هربا من نائب آخر يحاول الفتك به داخل الكونغرس.وفي المشهد ذاته يتدخل نواب آخرون على ما يبدو ليتمكنوا من توقيف النائب الأخير فيما فر الأول.وذكرت تقارير صحفية أن البرلمان علق جلسته على خلفية هذه الواقعة التي أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي وقت سابق اليوم الاثنين، دعت الرئيسة البيروفية الجديدة، دينا بولوارتي، إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد، خلال شهر نيسان/أبريل عام 2024؛ بدلا من تموز/يوليو 2026.وقالت بولوارتي، في رسالة وجهتها إلى الشعب، نشرت على الصفحة الرسمية للحكومة: "قررت أن أتولى زمام المبادرة في التوصل إلى اتفاق مع البرلمان، لنقل موعد الانتخابات العامة، إلى نيسان/أبريل عام 2024".وعزل برلمان بيرو الرئيس بيدرو كاستيليو، لتشغل نائبته دينا بولوارتي (60 عاما)، منصب الرئاسة؛ وذلك في ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد.وواجه كاستيلو اتهامات، من قبل المدعي العام في البلاد، بتشكيل منظمة إجرامية مسؤولة عن ممارسات فساد، للحصول على أموال.وكان كاستيلو استبق جلسة البرلمان، بإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان، يوم السابع من الشهر الجاري؛ إلا أن المجلس واصل عمله، وأجرى تصويتا على عزله.وألقت قوات الأمن البيروفية القبض على كاستيلو، بعد فترة وجيزة من قرار عزله؛ فيما أدت بولوارتي اليمين الدستورية في البرلمان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب للبلاد.وأعلنت بولوارتي، في وقت سابق، أنها ستكمل ولاية كاستيلو، حتى تموز/يوليو 2026؛ لكنها لم تستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.ودعا رئيس البرلمان خوسيه وليامز، بولوراتي إلى اتخاذ إجراءات بشكل سريع، وتشكيل حكومة، "لإعادة الثقة والهدوء" في البلاد

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