https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيسة-بيرو-الجديدة-تدعو-إلى-إجراء-انتخابات-عامة-مبكرة-1071108138.html

رئيسة بيرو الجديدة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة

رئيسة بيرو الجديدة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة

دعت الرئيسة البيروفية الجديدة، دينا بولوارتي، اليوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد، خلال شهر نيسان/أبريل عام 2024؛ بدلا من تموز/يوليو 2026. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وقالت بولوارتي، في رسالة وجهتها إلى الشعب، نشرت على الصفحة الرسمية للحكومة: "قررت أن أتولى زمام المبادرة في التوصل إلى اتفاق مع البرلمان، لنقل موعد الانتخابات العامة، إلى نيسان/أبريل عام 2024".وعزل برلمان بيرو الرئيس بيدرو كاستيليو، لتشغل نائبته دينا بولوارتي (60 عاما)، منصب الرئاسة؛ وذلك في ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد.وواجه كاستيلو اتهامات، من قبل المدعي العام في البلاد، بتشكيل منظمة إجرامية مسؤولة عن ممارسات فساد، للحصول على أموال.وكان كاستيلو استبق جلسة البرلمان، بإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان، يوم السابع من الشهر الجاري؛ إلا أن المجلس واصل عمله، وأجرى تصويتا على عزله.وألقت قوات الأمن البيروفية القبض على كاستيلو، بعد فترة وجيزة من قرار عزله؛ فيما أدت بولوارتي اليمين الدستورية في البرلمان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب للبلاد.وأعلنت بولوارتي، في وقت سابق، أنها ستكمل ولاية كاستيلو، حتى تموز/يوليو 2026؛ لكنها لم تستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.ودعا رئيس البرلمان خوسيه وليامز، بولوراتي إلى اتخاذ إجراءات بشكل سريع، وتشكيل حكومة، "لإعادة الثقة والهدوء" في البلاد.

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