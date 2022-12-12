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مجلس الأمة الكويتي يعتزم مناقشة قانون "تعارض المصالح"
مجلس الأمة الكويتي يعتزم مناقشة قانون "تعارض المصالح"
يناقش مجلس الأمة الكويتي، غدا الثلاثاء، البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في مشروع قانون منع تعارض المصالح والاقتراحات بقوانين ذات الصلة وبرنامج عمل... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T07:58+0000
2022-12-12T07:58+0000
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الكويت
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وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن مجلس الأمة سيناقش تلك المواضيع في جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، حيث سيستهل المجلس أعمال جلسته ببندي التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى يليهما بند الأسئلة.ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى بند تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.وكان مجلس الأمة الكويتي قد ناقش، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استجواب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بصفتها والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس.وتنص المادة (135) من الدستور الكويتي على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
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العالم العربي, الكويت
العالم العربي, الكويت

مجلس الأمة الكويتي يعتزم مناقشة قانون "تعارض المصالح"

07:58 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATحفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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يناقش مجلس الأمة الكويتي، غدا الثلاثاء، البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في مشروع قانون منع تعارض المصالح والاقتراحات بقوانين ذات الصلة وبرنامج عمل الحكومة.
وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن مجلس الأمة سيناقش تلك المواضيع في جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، حيث سيستهل المجلس أعمال جلسته ببندي التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى يليهما بند الأسئلة.
ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى بند تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد ناقش، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استجواب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بصفتها والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس.
وتنص المادة (135) من الدستور الكويتي على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
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