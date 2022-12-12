https://sputnikarabic.ae/20221212/مشاجرة-بالأيدي-بين-عضو-مجلس-لوس-أنجلوس-وناشط-أمريكي-1071126603.html
مشاجرة بالأيدي بين عضو مجلس لوس أنجلوس وناشط أمريكي
مشاجرة بالأيدي بين عضو مجلس لوس أنجلوس وناشط أمريكي
وقع اشتباك بالأيدي بين عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كيفن دي ليون، وناشط مجتمعي، خلال حدث للاحتفال بالكريسماس في عطلة نهاية الأسبوع. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T14:17+0000
2022-12-12T14:17+0000
2022-12-12T14:17+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/90/1035869037_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_ec0d6f149f64647a8e198395b476da7e.jpg
وقال دي ليون في بيان له إن الناشط، جايسون ريدي قد قام بدفعه وضربه في جبهته وكان تصرفه دفاعًا عن النفس.وكان كيفن دي ليون خضع لفحص دقيق، بعد تسريب صوتي له في وقت سابق من هذا العام، وأعضاء آخرين في المجلس بتعليقات عنصرية حول طفل زميل له من ذوي البشرة السمراء، وفقا لشبكة "سي.إن.إن"
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/90/1035869037_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_ec3d865ee4d65566023bcd35e2bb66f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
مشاجرة بالأيدي بين عضو مجلس لوس أنجلوس وناشط أمريكي
تابعنا عبر
وقع اشتباك بالأيدي بين عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كيفن دي ليون، وناشط مجتمعي، خلال حدث للاحتفال بالكريسماس في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال دي ليون في بيان له إن الناشط، جايسون ريدي قد قام بدفعه وضربه في جبهته وكان تصرفه دفاعًا عن النفس.
وكان كيفن دي ليون خضع لفحص دقيق، بعد تسريب صوتي له في وقت سابق من هذا العام، وأعضاء آخرين في المجلس بتعليقات عنصرية حول طفل زميل له من ذوي البشرة السمراء، وفقا لشبكة "سي.إن.إن"