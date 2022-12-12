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https://sputnikarabic.ae/20221212/مشاجرة-بالأيدي-بين-عضو-مجلس-لوس-أنجلوس-وناشط-أمريكي-1071126603.html
مشاجرة بالأيدي بين عضو مجلس لوس أنجلوس وناشط أمريكي
مشاجرة بالأيدي بين عضو مجلس لوس أنجلوس وناشط أمريكي
وقع اشتباك بالأيدي بين عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كيفن دي ليون، وناشط مجتمعي، خلال حدث للاحتفال بالكريسماس في عطلة نهاية الأسبوع. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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وقال دي ليون في بيان له إن الناشط، جايسون ريدي قد قام بدفعه وضربه في جبهته وكان تصرفه دفاعًا عن النفس.وكان كيفن دي ليون خضع لفحص دقيق، بعد تسريب صوتي له في وقت سابق من هذا العام، وأعضاء آخرين في المجلس بتعليقات عنصرية حول طفل زميل له من ذوي البشرة السمراء، وفقا لشبكة "سي.إن.إن"
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

مشاجرة بالأيدي بين عضو مجلس لوس أنجلوس وناشط أمريكي

14:17 GMT 12.12.2022
© Fotolia / mario beauregardالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Fotolia / mario beauregard
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وقع اشتباك بالأيدي بين عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كيفن دي ليون، وناشط مجتمعي، خلال حدث للاحتفال بالكريسماس في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال دي ليون في بيان له إن الناشط، جايسون ريدي قد قام بدفعه وضربه في جبهته وكان تصرفه دفاعًا عن النفس.
وكان كيفن دي ليون خضع لفحص دقيق، بعد تسريب صوتي له في وقت سابق من هذا العام، وأعضاء آخرين في المجلس بتعليقات عنصرية حول طفل زميل له من ذوي البشرة السمراء، وفقا لشبكة "سي.إن.إن"
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