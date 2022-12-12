https://sputnikarabic.ae/20221212/وزير-الدفاع-الصربي-مستعدون-لإرسال-قواتنا-إلى-كوسوفو-وميتوهيا-1071128669.html

وزير الدفاع الصربي: مستعدون لإرسال قواتنا إلى كوسوفو وميتوهيا

وزير الدفاع الصربي: مستعدون لإرسال قواتنا إلى كوسوفو وميتوهيا

قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوتشيفيتش، اليوم الاثنين، إن قواته المسلحة مستعدة لإرسال جنود إلى كوسوفو وميتوهيا، إذا حصل طلب بلاده على الموافقة من قوة كوسوفو... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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بلغراد - سبوتنيك. يوم السبت، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في خطاب للأمة إن بلغراد سترسل طلبا رسميا إلى قيادة مهمة قوة كوسوفو للحصول على إذن بنشر الجيش والشرطة الصربيين في كوسوفو، على الرغم من احتمال رفضه.من جانبه قال الوزير لمحطة "تي في بينك" الصربية: "صربيا مستعدة لإرسال قوات، ونأمل أن تناقشها الحكومة هذا الأسبوع". في وقت سابق من اليوم حدد فوتشيتش 15 ديسمبر/ كانون الأول موعدا لإرسال الطلب.وتابع وزير الدفاع: "نحن نتحدث عن فقرة من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 واتفاقية عسكرية فنية؛ بالنظر إلى الوضع على الأرض، فإن تطبيقها مطلوب، لأنه من الواضح أنه لا توجد قوات أمن كافية في كوسوفو وميتوهيا لضمان أمن الصرب".من ناحية أخرى، ندد الرئيس الصربي بكلمات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي انتقدت اقتراح بلغراد إرسال قوات صربية إلى كوسوفو ووصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".وقال فوتشيتش للصحفيين: "أجابت نيابة عن قائد المهمة الذي لا يستطيع الرد لأنه لم يتلق بعد (الطلب من بلغراد). سيكون هناك اجتماع للحكومة يوم الخميس، ثم سيتسلمه".وأشار أيضا إلى أن بيان بربوك تزامن مع رفض آخر لرئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي لتشكيل رابطة للبلديات الصربية في الجمهورية المعترف بها جزئيا، وتحركات قوية من قبل شرطة ألبان كوسوفو في شمال كوسوفو وفي ميتوهيا.

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