https://sputnikarabic.ae/20221213/إيران-تعرب-عن-قلقها-إزاء-موقف-الصين-من-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1071168782.html

إيران تعرب عن قلقها إزاء موقف الصين من الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

إيران تعرب عن قلقها إزاء موقف الصين من الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء موقف الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن سيادة بلاده الإقليمية على ثلاث جزر في الخليج (أبو موسى وطنب... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T15:47+0000

2022-12-13T15:47+0000

2022-12-13T15:47+0000

إيران

أخبار إيران

الصين

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067775634_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8770a9272c07d076ecd007f7451ee443.jpg

في الأسبوع الماضي، وصل شي إلى الرياض لأول مرة منذ ست سنوات، حيث شارك في قمة مجلس التعاون الصيني الخليجي وفي أول قمة صينية عربية على الإطلاق، وفي البيان المشترك الذي صدر في ختام القمة، دعا القادة إلى "حل سلمي" لقضية الجزر الثلاث ذات المواقع الاستراتيجية.وأثار البيان ضجة كبيرة في الرأي العام الإيراني، لأن الملكية الإقليمية لهذه الجزر كانت منذ فترة طويلة مصدر توترات دبلوماسية بين إيران ودول الخليج العربية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة.ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن رئيسي قوله خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا: "تسببت مجموعة من البنود التي أعلن عنها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية الصين الشعبية إلى المنطقة في استياء وشكاوى من الشعب الإيراني وحكومته، وتطالب إيران بجدية بمراجعة هذه المواقف".كانت المناطق المتنازع عليها تحت سيطرة القبائل العربية والإمبراطورية الفارسية في فترات مختلفة، ورغم أن الإمارات تدعي السيادة على الجزر، فإن المناطق الثلاث جميعها تخضع فعليا لسيطرة إيران لأكثر من 50 عاما. في عام 1980، رفعت الإمارات مطالبتها إلى الأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن الدولي رفضها، وأغلق الملف.

https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-تستدعي-السفير-الصيني-بسبب-إدراج-قضية-الجزر-الثلاث-ببيان-القمة-الخليجية-الصينية-1071067709.html

إيران

أخبار إيران

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم