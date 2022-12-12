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عبد اللهيان يغرد باللغة الصينية ويؤكد ضرورة احترام وحدة الأراضي الإيرانية
عبد اللهيان يغرد باللغة الصينية ويؤكد ضرورة احترام وحدة الأراضي الإيرانية
نشر وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، اليوم الاثنين، تغريدة باللغة الصينية عبر صفحته الشخصية على "تويتر". 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T19:01+0000
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وشدد عبد اللهيان، في تغريدته على ضرورة احترام وحدة الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن "جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى أراضٍ إيرانية وستبقى كذلك للأبد".وكان وزير الخارجية الإيراني، قال منذ أيام، تعليقا على بيان القمة الخليجية الصينية الذي تطرق إلى وضع الجزر الثلاث، إن بلاده "لا نتسامح مع أي طرف حول ضرورة احترام وحدة أراضي إيران".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء السفير الصيني لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن استياء إيران الشديد من بيان القمة الخليجية الصينية، الذي تضمن وضع جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ومفاوضات الاتفاق النووي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان: "تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".وأضاف كنعاني أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عبر في لقاء مع السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي في البيان الخليجي الصيني.من جانبه، قال السفير الصيني لدى طهران، وفق البيان، إن بلاده تحترم السلامة الإقليمية لإيران، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الرياض كانت تهدف إلى المساعدة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.يذكر أن البند الثاني عشر من بيان قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي والصين، أشار إلى أهمية دعم الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي لقضية الجزر الثلاث التي تعتبرها إيران جزءا من أراضيها.
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أخبار إيران, إيران, الصين, السعودية

عبد اللهيان يغرد باللغة الصينية ويؤكد ضرورة احترام وحدة الأراضي الإيرانية

19:01 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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نشر وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، اليوم الاثنين، تغريدة باللغة الصينية عبر صفحته الشخصية على "تويتر".
وشدد عبد اللهيان، في تغريدته على ضرورة احترام وحدة الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن "جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى أراضٍ إيرانية وستبقى كذلك للأبد".
وكان وزير الخارجية الإيراني، قال منذ أيام، تعليقا على بيان القمة الخليجية الصينية الذي تطرق إلى وضع الجزر الثلاث، إن بلاده "لا نتسامح مع أي طرف حول ضرورة احترام وحدة أراضي إيران".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء السفير الصيني لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن استياء إيران الشديد من بيان القمة الخليجية الصينية، الذي تضمن وضع جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ومفاوضات الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان: "تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".
وأضاف كنعاني أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عبر في لقاء مع السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي في البيان الخليجي الصيني.
من جانبه، قال السفير الصيني لدى طهران، وفق البيان، إن بلاده تحترم السلامة الإقليمية لإيران، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الرياض كانت تهدف إلى المساعدة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن البند الثاني عشر من بيان قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي والصين، أشار إلى أهمية دعم الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي لقضية الجزر الثلاث التي تعتبرها إيران جزءا من أراضيها.
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