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https://sputnikarabic.ae/20221213/الأمم-المتحدة-الصومال-لم-يسقط-في-المجاعة-بعد-لكنه-معرض-لخطرها--1071169827.html
الأمم المتحدة: الصومال لم يسقط في المجاعة بعد لكنه معرض لخطرها
الأمم المتحدة: الصومال لم يسقط في المجاعة بعد لكنه معرض لخطرها
ذكر تقرير جديد للأمن الغذائي أن الصومال لم يسقط حتى الآن في مجاعة لكن مناطق عديدة من البلد الأفريقي معرضة لخطرها خلال الأشهر المقبلة. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:05+0000
2022-12-13T16:05+0000
الصومال
مجاعة
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وصدر التقرير المتعلق بأسوأ موجة جفاف يشهدها القرن الأفريقي خلال عقود، اليوم الثلاثاء عن الأمم المتحدة وخبراء آخرين، بحسب "الأسوشيتدبرس".ويقول التقرير إن أكثر من 8 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، حيث تواجه الصومال "مستوى غير مسبوق من العوز" بعد 5 مواسم متعاقبة من الجفاف و"الارتفاع الاستثنائي" في أسعار الطعام. وتوفي آلاف الأشخاص.وحذر التقرير من أن المجاعة متوقعة خلال الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام المقبل في منطقتين بخليج جنوب غرب الصومال وبين النازحين في بلدة بيدوة والعاصمة مقديشو.واعتبر التقرير أن "السيناريو الأكثر احتمالا'' هو أنه سيعاني من المجاعة أكثر من 700 ألف شخص في تلك المناطق.ويقول التقرير إن عدة أجزاء أخرى من وسط وجنوب الصومال ستشهد زيادة في خطر المجاعة في حال شهدت موسما سادسا على التوالي من الجفاف في أوائل العام المقبل.حذر خبراء الأمن الغذائي في وقت سابق من هذا العام من حدوث مجاعة في أجزاء من الصومال بحلول نهاية هذا العام في ظل عدم زيادة المساعدات الإنسانية الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الصومال-مقتل-15-من-حركة-الشباب-بينهم-قائد-ميداني-1071052662.html
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الصومال, مجاعة
الصومال, مجاعة

الأمم المتحدة: الصومال لم يسقط في المجاعة بعد لكنه معرض لخطرها

16:05 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIهجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022
هجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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ذكر تقرير جديد للأمن الغذائي أن الصومال لم يسقط حتى الآن في مجاعة لكن مناطق عديدة من البلد الأفريقي معرضة لخطرها خلال الأشهر المقبلة.
وصدر التقرير المتعلق بأسوأ موجة جفاف يشهدها القرن الأفريقي خلال عقود، اليوم الثلاثاء عن الأمم المتحدة وخبراء آخرين، بحسب "الأسوشيتدبرس".
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ويقول التقرير إن أكثر من 8 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، حيث تواجه الصومال "مستوى غير مسبوق من العوز" بعد 5 مواسم متعاقبة من الجفاف و"الارتفاع الاستثنائي" في أسعار الطعام. وتوفي آلاف الأشخاص.
وحذر التقرير من أن المجاعة متوقعة خلال الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام المقبل في منطقتين بخليج جنوب غرب الصومال وبين النازحين في بلدة بيدوة والعاصمة مقديشو.
واعتبر التقرير أن "السيناريو الأكثر احتمالا'' هو أنه سيعاني من المجاعة أكثر من 700 ألف شخص في تلك المناطق.
ويقول التقرير إن عدة أجزاء أخرى من وسط وجنوب الصومال ستشهد زيادة في خطر المجاعة في حال شهدت موسما سادسا على التوالي من الجفاف في أوائل العام المقبل.
حذر خبراء الأمن الغذائي في وقت سابق من هذا العام من حدوث مجاعة في أجزاء من الصومال بحلول نهاية هذا العام في ظل عدم زيادة المساعدات الإنسانية الدولية.
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