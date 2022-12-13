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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بمبلغ-19-مليار-دولار-في-2023--1071147415.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمبلغ 19 مليار دولار في 2023
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمبلغ 19 مليار دولار في 2023
قالت الممثلة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو (19 مليار... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T04:37+0000
2022-12-13T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الممثلة على تويتر: "وافق السفراء بالإجماع من حيث المبدأ على حزمة دعم مالي لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023".وقالت: "تفي التشيك بوعدها بمساعدة أوكرانيا على الوقوف في وجه روسيا ولا يزال الاتحاد الأوروبي متحدا".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الولايات-المتحدة-تواصل-مراجعة-تواجدها-العسكري-في-أوكرانيا--1071146124.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمبلغ 19 مليار دولار في 2023

04:37 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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قالت الممثلة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو (19 مليار دولار) في عام 2023.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الممثلة على تويتر: "وافق السفراء بالإجماع من حيث المبدأ على حزمة دعم مالي لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023".
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
الولايات المتحدة تواصل مراجعة تواجدها العسكري في أوكرانيا
أمس, 23:39 GMT
وقالت: "تفي التشيك بوعدها بمساعدة أوكرانيا على الوقوف في وجه روسيا ولا يزال الاتحاد الأوروبي متحدا".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
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