https://sputnikarabic.ae/20221213/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بمبلغ-19-مليار-دولار-في-2023--1071147415.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمبلغ 19 مليار دولار في 2023
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمبلغ 19 مليار دولار في 2023
قالت الممثلة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو (19 مليار... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T04:37+0000
2022-12-13T04:37+0000
2022-12-13T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الممثلة على تويتر: "وافق السفراء بالإجماع من حيث المبدأ على حزمة دعم مالي لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023".وقالت: "تفي التشيك بوعدها بمساعدة أوكرانيا على الوقوف في وجه روسيا ولا يزال الاتحاد الأوروبي متحدا".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الولايات-المتحدة-تواصل-مراجعة-تواجدها-العسكري-في-أوكرانيا--1071146124.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمبلغ 19 مليار دولار في 2023
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قالت الممثلة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو (19 مليار دولار) في عام 2023.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الممثلة على تويتر: "وافق السفراء بالإجماع من حيث المبدأ على حزمة دعم مالي لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023".
وقالت: "تفي التشيك بوعدها بمساعدة أوكرانيا على الوقوف في وجه روسيا ولا يزال الاتحاد الأوروبي متحدا".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية
، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.