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الولايات المتحدة تواصل مراجعة تواجدها العسكري في أوكرانيا
الولايات المتحدة تواصل مراجعة تواجدها العسكري في أوكرانيا
أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل مراجعة مستوى تواجدها العسكري في أوكرانيا. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T23:39+0000
2022-12-12T23:39+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين، على خلفية الأنباء حول خطط واشنطن بزيادة عدد القوات في أوكرانيا: "ما يمكنني أن أحيطكم علماً به، هو أننا سنواصل مراجعة مستوى تواجدنا في البلاد".ولم يشير المسؤول إلى أنه إذا يعني ذلك أن الولايات يمكن أن تزيد أو تقلص عدد قواتها في أوكرانيا بالمستقبل.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20221110/إعلام-يتحدث-عن-استنفاد-الجيش-الأمريكي-لترسانته-بسبب-أوكرانيا-1070034741.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تواصل مراجعة تواجدها العسكري في أوكرانيا

23:39 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل مراجعة مستوى تواجدها العسكري في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين، على خلفية الأنباء حول خطط واشنطن بزيادة عدد القوات في أوكرانيا: "ما يمكنني أن أحيطكم علماً به، هو أننا سنواصل مراجعة مستوى تواجدنا في البلاد".
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ولم يشير المسؤول إلى أنه إذا يعني ذلك أن الولايات يمكن أن تزيد أو تقلص عدد قواتها في أوكرانيا بالمستقبل.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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