https://sputnikarabic.ae/20221213/الروس-يطورون-مجمعا-لاختبار-الأقمار-الصناعية-1071150424.html
الروس يطورون مجمعا لاختبار الأقمار الصناعية
الروس يطورون مجمعا لاختبار الأقمار الصناعية
طور علماء في مركز TUSUR الروسي، مجمعا للبرامج والأجهزة للتطوير التجريبي واختبار مجمعات تحويل الطاقة (EPC) لأنظمة إمداد الطاقة للمركبات الفضائية الآلية من الجيل... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T08:12+0000
2022-12-13T08:12+0000
2022-12-13T08:12+0000
علوم
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ولا يشتمل المجمع فقط على معدات فريدة تسمح باختبار أرضي لـ EPC في أوضاع تلقائية وشبه أوتوماتيكية، ولكن أيضا أحدث وحدة لتحويل الطاقة من EPC ، حسبما أفاد مكتب مشروع TUSUR Priority 2030.يتم تطوير كل قمر صناعي وفقا للغرض منه وهو عمل تطوير منفصل، وغالبًا ما يكون للوحدات الفردية للأجهزة المختلفة اختلافات كبيرة، خاصة لأنظمة الإمداد بالطاقة و EPC ، على وجه الخصوص.وسيسمح هذا المجمع بإجراء دراسات حول EPC للتكوينات المختلفة في الوضع التلقائي، مما سيسرع بشكل كبير عملية إنشاء المركبة الفضائية بأكملها.وستتيح وحدة EPC التي اقترحها العلماء إنتاج خط موحد لأنظمة إمداد الطاقة للمركبة الفضائية (PSS) بسعات مختلفة، كما ولن يؤدي ذلك إلى تقليل تكلفة التطوير بشكل كبير فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تقليل مؤشرات الوزن والحجم.
https://sputnikarabic.ae/20221210/عالم-يكشف-عن-طريقة-لتخفيف-وزن-المركبة-الفضائية-عند-إرسالها-إلى-المريخ-1071044048.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
الروس يطورون مجمعا لاختبار الأقمار الصناعية
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طور علماء في مركز TUSUR الروسي، مجمعا للبرامج والأجهزة للتطوير التجريبي واختبار مجمعات تحويل الطاقة (EPC) لأنظمة إمداد الطاقة للمركبات الفضائية الآلية من الجيل الجديد.
ولا يشتمل المجمع فقط على معدات فريدة تسمح باختبار أرضي لـ EPC في أوضاع تلقائية وشبه أوتوماتيكية، ولكن أيضا أحدث وحدة لتحويل الطاقة من EPC ، حسبما أفاد مكتب مشروع TUSUR Priority 2030.
قال الخبراء إن الاختبارات الكاملة لأنظمة المركبات الفضائية المختلفة تستغرق وقتا طويلا بالإضافة لأنها مكلفة. لذلك، في الوقت الحاضر يتم استبدال بعض التجارب بالنمذجة باستخدام أدوات ومحاكاة رياضية مختلفة.
يتم تطوير كل قمر صناعي وفقا للغرض منه وهو عمل تطوير منفصل، وغالبًا ما يكون للوحدات الفردية للأجهزة المختلفة اختلافات كبيرة، خاصة لأنظمة الإمداد بالطاقة و EPC ، على وجه الخصوص.
وسيسمح هذا المجمع بإجراء دراسات حول EPC للتكوينات المختلفة في الوضع التلقائي، مما سيسرع بشكل كبير عملية إنشاء المركبة الفضائية بأكملها.
وستتيح وحدة EPC التي اقترحها العلماء إنتاج خط موحد لأنظمة إمداد الطاقة للمركبة الفضائية (PSS) بسعات مختلفة، كما ولن يؤدي ذلك إلى تقليل تكلفة التطوير بشكل كبير فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تقليل مؤشرات الوزن والحجم.