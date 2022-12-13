https://sputnikarabic.ae/20221213/الروس-يطورون-مجمعا-لاختبار-الأقمار-الصناعية-1071150424.html

الروس يطورون مجمعا لاختبار الأقمار الصناعية

الروس يطورون مجمعا لاختبار الأقمار الصناعية

طور علماء في مركز TUSUR الروسي، مجمعا للبرامج والأجهزة للتطوير التجريبي واختبار مجمعات تحويل الطاقة (EPC) لأنظمة إمداد الطاقة للمركبات الفضائية الآلية من الجيل... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T08:12+0000

2022-12-13T08:12+0000

2022-12-13T08:12+0000

علوم

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ولا يشتمل المجمع فقط على معدات فريدة تسمح باختبار أرضي لـ EPC في أوضاع تلقائية وشبه أوتوماتيكية، ولكن أيضا أحدث وحدة لتحويل الطاقة من EPC ، حسبما أفاد مكتب مشروع TUSUR Priority 2030.يتم تطوير كل قمر صناعي وفقا للغرض منه وهو عمل تطوير منفصل، وغالبًا ما يكون للوحدات الفردية للأجهزة المختلفة اختلافات كبيرة، خاصة لأنظمة الإمداد بالطاقة و EPC ، على وجه الخصوص.وسيسمح هذا المجمع بإجراء دراسات حول EPC للتكوينات المختلفة في الوضع التلقائي، مما سيسرع بشكل كبير عملية إنشاء المركبة الفضائية بأكملها.وستتيح وحدة EPC التي اقترحها العلماء إنتاج خط موحد لأنظمة إمداد الطاقة للمركبة الفضائية (PSS) بسعات مختلفة، كما ولن يؤدي ذلك إلى تقليل تكلفة التطوير بشكل كبير فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تقليل مؤشرات الوزن والحجم.

https://sputnikarabic.ae/20221210/عالم-يكشف-عن-طريقة-لتخفيف-وزن-المركبة-الفضائية-عند-إرسالها-إلى-المريخ-1071044048.html

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علوم