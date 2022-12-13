https://sputnikarabic.ae/20221213/الصين-تؤكد-أن-الوضع-على-الحدود-مع-الهند-مستقر-بشكل-عام-على-خلفية-الاشتباكات-الأخيرة-1071152238.html

الصين تؤكد أن الوضع على الحدود مع الهند مستقر بشكل عام على خلفية الاشتباكات الأخيرة

الصين تؤكد أن الوضع على الحدود مع الهند مستقر بشكل عام على خلفية الاشتباكات الأخيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية الصينية​، اليوم الثلاثاء، أن "الوضع على الحدود بين الصين والهند مستقر بشكل عام". 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T09:02+0000

2022-12-13T09:02+0000

2022-12-13T09:02+0000

الصين

أخبار الهند اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ وانغ ون بين، خلال إفادة صحفية، إن "الوضع على الحدود بين الصين والهند مستقر بشكل عام"، مشيرا إلى أن الجانبين "حافظا على حوار دون عائق بشأن قضية الحدود من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية".ودعا وانغ وين بين، نيودلهي إلى "تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين"، معربا عن أمله بأن يتلاقى الجانب الهندي مع الصين في منتصف الطريق، وأن ينفذ بحسن نية التوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين، بجانب الالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة من أجل الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية.وأعلن الجيش الهندي، في وقت سابق اليوم، عن "مصادمات وقعت بين جنود من الهند والصين في ولاية أروناشال براديش شرقي البلاد".وقال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، في كلمة أمام البرلمان، إن "القوات الهندية منعت قوات صينية من الدخول لأراضينا في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، مؤكدا أن "الجيش الهندي قادر تماما على الدفاع عن أي تجاوزات".وأضاف: إن جيشنا واجه محاولة الصين بحزم ومنع بشجاعة جيش التحرير الشعبي من التعدي على أراضينا، وأجبرهم على الانسحاب إلى مواقعهم، وأصيب جنود من الجانبين في الاشتباك".وأعلن وزير الدفاع الهندي عن عقد اجتماع عقب الحادث، مؤكدا أن "القوات المسلحة الهندية تبحث مسألة الاشتباكات الحدودية مع الصين دبلوماسيا".وكان مصدر بوزارة الدفاع الهندية أكد، أمس الاثنين، أن "اشتباكات وقعت بين القوات الهندية ونظيرتها الصينية على الحدود الفاصلة بين البلدين أسفرت عن إصابة عدد من الجنود بجروح مختلفة.وحسب تصريحات أدلى بها المصدر لوكالة "سبوتنيك"، فقد أصيب عدد من الجنود في اشتباك بين القوات الهندية والصينية في ولاية أروناتشال براديش يوم الجمعة الماضية.وقال المصدر "اشتبكت القوات الهندية والصينية بجيش التحرير الشعبي فى قطاع تاوانج فى أروناتشال براديش يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول، ووقعت إصابات طفيفة من كلا الجانبين، وقاتلت القوات الهندية والصينية بطريقة حازمة، وانسحب الجانبان من المنطقة".وأضاف المصدر أن كلا من قادة جيش التحرير الشعبي الهندي والصيني عقدوا اجتماعًا لاستعادة السلام والهدوء على طول خط السيطرة الفعلية، مؤكدا أن ستة جنود هنود على الأقل أصيبوا في الاشتباك وتم نقلهم إلى جواهاتي بولاية آسام لتلقي العلاج.وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ اشتباك مايو/ أيار 2020 عندما قتل 20 جنديًا هنديًا وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفة مع القوات الصينية في وادي جالوان المرتفع بمنطقة لداخ الحدودية.

https://sputnikarabic.ae/20221213/وزير-الدفاع-الهندي-قواتنا-منعت-بالقوة-قوات-صينية-من-الدخول-لأراضينا-ونبحث-المسألة-دبلوماسيا-1071149829.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار الهند اليوم