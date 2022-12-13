https://sputnikarabic.ae/20221213/بايدن-يوقع-رسميا-على-قانون-لحماية-زواج-المثليين-1071170387.html

بايدن يوقع رسميا على قانون لحماية زواج المثليين

بايدن يوقع رسميا على قانون لحماية زواج المثليين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه سيوقع على قانون يحمي زواج المثليين، وذلك أمام حشد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وسيشهد على توقيع القانون، نواب من كلا الحزبين، وكذلك جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، ونائبته كامالا هاريس، وزوجها دوغ إمهوف.وكتب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على "تويتر": "أوقع اليوم قانون احترام الزواج ليصبح قانونا، وهو مشروع قانون تاريخي للحقوق المدنية يكرم شجاعة وتضحية أجيال من الأزواج، الذين ناضلوا من أجل المساواة في الزواج والحقوق المتساوية".يشار إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون زواج المثليين، بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي الكونغرس، بعد أشهر من المفاوضات، لا سيما بشأن الأحكام المتعلقة بالدين.وفي الأسبوع الماضي، صوّت مجلس النواب الأمريكي، على إرسال مشروع القانون إلى مكتب بايدن، بعدما أقرّه مجلس الشيوخ، وانضمت أقلية من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في كلا التصويتين.ويهدف القانون الجديد، الذي سيوقع عليه الرئيس الأمريكي، إلى حماية زيجات المثليين، إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرار "هودجز ضد أوبرغيفيل" لعام 2015، الذي يشرّع النقابات المثلية في جميع أنحاء البلاد.كما يحمي القانون الجديد الزواج بين الأعراق، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا في قضية "لوفينغ ضد فيرجينيا" عام 1967، قوانين تحظر الزواج بين الأعراق في 16 ولاية أمريكية.

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