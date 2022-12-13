https://sputnikarabic.ae/20221213/تحرير-أكثر-من-50-في-المئة-من-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1071146423.html
تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي الجمهورية من العسكريين الأوكرانيين. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T00:40+0000
2022-12-13T00:40+0000
2022-12-13T00:40+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك – سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تم تحرير ما يزيد بقليل على 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "... إذا تحدثنا عن السكان، وبالنسبة لنا السكان هم الأهم، فهنا الرقم أعلى بكثير، لأن عدد السكان في المناطق السكنية المحررة أعلى مما هي في الأراضي غير المحررة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221213/واشنطن-على-علم-بالتقارير-حول-مقتل-مواطن-أمريكي-في-أوكرانيا-لكن-لا-يمكنها-تأكيد-المعلومات-1071146285.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي الجمهورية من العسكريين الأوكرانيين.
دونيتسك – سبوتنيك
. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تم تحرير ما يزيد بقليل على 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: "... إذا تحدثنا عن السكان، وبالنسبة لنا السكان هم الأهم، فهنا الرقم أعلى بكثير، لأن عدد السكان في المناطق السكنية المحررة أعلى مما هي في الأراضي غير المحررة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.