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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/تحرير-أكثر-من-50-في-المئة-من-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1071146423.html
تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي الجمهورية من العسكريين الأوكرانيين. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T00:40+0000
2022-12-13T00:40+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك – سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تم تحرير ما يزيد بقليل على 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "... إذا تحدثنا عن السكان، وبالنسبة لنا السكان هم الأهم، فهنا الرقم أعلى بكثير، لأن عدد السكان في المناطق السكنية المحررة أعلى مما هي في الأراضي غير المحررة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221213/واشنطن-على-علم-بالتقارير-حول-مقتل-مواطن-أمريكي-في-أوكرانيا-لكن-لا-يمكنها-تأكيد-المعلومات-1071146285.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية

00:40 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي الجمهورية من العسكريين الأوكرانيين.
دونيتسك – سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تم تحرير ما يزيد بقليل على 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
واشنطن على علم بالتقارير حول مقتل مواطن أمريكي في أوكرانيا لكن لا يمكنها تأكيد المعلومات
00:15 GMT
وأضاف: "... إذا تحدثنا عن السكان، وبالنسبة لنا السكان هم الأهم، فهنا الرقم أعلى بكثير، لأن عدد السكان في المناطق السكنية المحررة أعلى مما هي في الأراضي غير المحررة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
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