https://sputnikarabic.ae/20221213/تحرير-أكثر-من-50-في-المئة-من-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1071146423.html

تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية

تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي الجمهورية من العسكريين الأوكرانيين. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار جمهورية دونيتسك

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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دونيتسك – سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تم تحرير ما يزيد بقليل على 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "... إذا تحدثنا عن السكان، وبالنسبة لنا السكان هم الأهم، فهنا الرقم أعلى بكثير، لأن عدد السكان في المناطق السكنية المحررة أعلى مما هي في الأراضي غير المحررة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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