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رئيس مجلس النواب المصري يزور قطر في أول زيارة رسمية بعد قمة العلا
رئيس مجلس النواب المصري يزور قطر في أول زيارة رسمية بعد قمة العلا
توجه صباح اليوم رئيس مجلس النواب المصري المستشار، حنفي جبالي، على رأس وفد من المجلس النواب إلى دولة قطر، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T13:39+0000
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وبحسب موقع "مصراوي" تأتي الزيارة تلبيةً لدعوة حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، ومن المقرر أن يعقد الجبالي مباحثات موسعة مع الغانم.وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية– القطرية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني.كما ستتناول المباحثات كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري– القطري وسبل دعمه، على كافة المستويات بين البلدين.​وكان التوتر سيطر على العلاقات بين البلدين منذ أحداث مصر في 2013، ودخول البلدين على خط المواجهات الإعلامية، كما قُطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما على أثر ما سمي بـ"الأزمة الخليجية" في 2017.وأنهت قمة العلا التي عقدت مطلع عام 2021، في السعودية خلافا واسعا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وبين قطر من جانب آخر.
https://sputnikarabic.ae/20220914/السيسي-لـوكالة-الأنباء-القطرية-يجب-عدم-التعامل-مع-التنظيمات-الإرهابية-1067748134.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيس مجلس النواب المصري يزور قطر في أول زيارة رسمية بعد قمة العلا

13:39 GMT 13.12.2022
© AP Photo / Said Shahatمجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Said Shahat
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توجه صباح اليوم رئيس مجلس النواب المصري المستشار، حنفي جبالي، على رأس وفد من المجلس النواب إلى دولة قطر، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق العلا الخاص بالمصالحة بين دول عربية بينها مصر وقطر.
وبحسب موقع "مصراوي" تأتي الزيارة تلبيةً لدعوة حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، ومن المقرر أن يعقد الجبالي مباحثات موسعة مع الغانم.
وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية– القطرية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني.
كما ستتناول المباحثات كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري– القطري وسبل دعمه، على كافة المستويات بين البلدين.​
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وكان التوتر سيطر على العلاقات بين البلدين منذ أحداث مصر في 2013، ودخول البلدين على خط المواجهات الإعلامية، كما قُطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما على أثر ما سمي بـ"الأزمة الخليجية" في 2017.
وأنهت قمة العلا التي عقدت مطلع عام 2021، في السعودية خلافا واسعا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وبين قطر من جانب آخر.
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