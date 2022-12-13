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https://sputnikarabic.ae/20221213/روسيا-تصنع-محركات-للأقمار-الصناعية-النانوية-1071156746.html
روسيا تصنع محركات للأقمار الصناعية النانوية
روسيا تصنع محركات للأقمار الصناعية النانوية
ستكون المركبات الفضائية الصغيرة قادرة على السفر إلى كواكب أخرى والعمل بشكل مستقل في الفضاء الخارجي بفضل تسارع الأيونات الدقيقة التي تم إنشاؤها في جامعة "أومسك... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T10:44+0000
2022-12-13T10:55+0000
علوم
مجتمع
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بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للجامعة ، وقال إيغور فافيلوف، الأستاذ المساعد في قسم هندسة الطائرات والصواريخ في الجامعة لتوسيع وظائف السواتل النانوية، نقوم بإنشاء نموذج أولي لمحرك أيوني مع تسريع البلازما في فجوة عالية التردد لمرنان حلقي. وسيتيح لنا هذا التطور تطبيق تقنيات مسرع الجسيمات الأولية في مجال الدفع الفضائي".وبسبب الطرد المتغير لمكونات البلازما الإيجابية والسلبية من فجوة التسارع، ينشأ الدفع التفاعلي. أي أن توليد البلازما وتسريعها يتم بواسطة نفس مصدر الطاقة، مما يبسط التكنولوجيا ويقلل من استهلاك الطاقة.وأوضح فافيلوف أن احتمال حدوث حركة مستقلة ومنتظمة وواسعة النطاق بين الكواكب لمركبات فضائية بالغة الصغر يقترب.ووفقا للباحث، لاختبار النماذج الأولية، طور الفريق حوامل خاصة لتحديد قوة الدفع وسرعة الطائرة المتأينة. ولتحديد الطاقة الإجمالية للتدفق، استخدم الخبراء طرق التشخيص المسعرية، ولمعرفة معلمات البلازما، استخدموا طرق التحقيق.وأكد الباحث أنه بناءً على البيانات الواردة من القواعد العلمية المفتوحة، فإن المحرك الميكروي للمسرّع الميكروي أيون الميكروي المقترح ليس له نظائر.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الروس-يطورون-مجمعا-لاختبار-الأقمار-الصناعية-1071150424.html
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علوم, مجتمع
علوم, مجتمع

روسيا تصنع محركات للأقمار الصناعية النانوية

10:44 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 10:55 GMT 13.12.2022)
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصوراطلاق صاروخ حامل "سويوز-2.1أ"، مركبة فضائية "بروغريس ام- اس-16"، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos
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ستكون المركبات الفضائية الصغيرة قادرة على السفر إلى كواكب أخرى والعمل بشكل مستقل في الفضاء الخارجي بفضل تسارع الأيونات الدقيقة التي تم إنشاؤها في جامعة "أومسك التقنية" الروسية.
بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للجامعة ، وقال إيغور فافيلوف، الأستاذ المساعد في قسم هندسة الطائرات والصواريخ في الجامعة لتوسيع وظائف السواتل النانوية، نقوم بإنشاء نموذج أولي لمحرك أيوني مع تسريع البلازما في فجوة عالية التردد لمرنان حلقي. وسيتيح لنا هذا التطور تطبيق تقنيات مسرع الجسيمات الأولية في مجال الدفع الفضائي".
وحدد فافيلوف أن العنصر الأساسي للتصميم هو مولد بلازما الحالة الصلبة ومرنان حلقي، لينتج مولد البلازما تفريغًا عالي التردد للبلازما الباردة وفي نفس الوقت يكون مصدرًا للإشعاع الكهرومغناطيسي، ويتم إخراج الطاقة الكهرومغناطيسية إلى حجم الرنان الحلقي، ثم تتبدد على جدرانه، ويظهر جهد متناوب في فجوة التسريع.
وبسبب الطرد المتغير لمكونات البلازما الإيجابية والسلبية من فجوة التسارع، ينشأ الدفع التفاعلي. أي أن توليد البلازما وتسريعها يتم بواسطة نفس مصدر الطاقة، مما يبسط التكنولوجيا ويقلل من استهلاك الطاقة.
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
الروس يطورون مجمعا لاختبار الأقمار الصناعية
08:12 GMT

وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية لهذه التقنية في انخفاض استهلاك الطاقة (10 وات) وبساطة التصميم، مما يتيح لنا التحدث عن إمكانية استخدام التطوير على الأقمار الصناعية النانوية.

وأوضح فافيلوف أن احتمال حدوث حركة مستقلة ومنتظمة وواسعة النطاق بين الكواكب لمركبات فضائية بالغة الصغر يقترب.
ووفقا للباحث، لاختبار النماذج الأولية، طور الفريق حوامل خاصة لتحديد قوة الدفع وسرعة الطائرة المتأينة. ولتحديد الطاقة الإجمالية للتدفق، استخدم الخبراء طرق التشخيص المسعرية، ولمعرفة معلمات البلازما، استخدموا طرق التحقيق.
وأكد الباحث أنه بناءً على البيانات الواردة من القواعد العلمية المفتوحة، فإن المحرك الميكروي للمسرّع الميكروي أيون الميكروي المقترح ليس له نظائر.
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