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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221213/رونالدو-يعد-بمكافأة-نجم-مغربي-بعد-تألقه-بكأس-العالم-1071162474.html
رونالدو يعد بمكافأة نجم مغربي بعد تألقه بكأس العالم
رونالدو يعد بمكافأة نجم مغربي بعد تألقه بكأس العالم
وعد أسطورة كرة القدم البرازيلي ومالك نادي بلد الوليد، رونالدو دا ليما الملقب بـ"الظاهرة"، بمنح أحد نجوم المنتخب المغربي، مكافأةً على أدائه الرائع في كأس العالم... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T13:08+0000
2022-12-13T13:08+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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فبحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رونالدو تحدث عن تقديم مكافآة للاعب المنتخب المغربي ونادي بلد الوليد، جواد ياميق، قائلا: "إذا لم يحصل على مكافأة، فسنمنحه واحدة، إنه يؤدي بشكل رائع. كل لاعبي المغرب يلعبون على أعلى مستوى الآن".وحول حظوظ المنتخب المغربي قال رونالدو: "أتمنى أن يفوزوا، لكني أعتقد أنهم لن يقدروا على هزيمة فرنسا. إن مغامرتهم رائعة".كما وحول لقاء الأرجنتين وكرواتيا قال رونالدو: "الأرجنتين لا تلعب بشكل جيد في البطولة، لكن لاعبيها لديهم رغبة كبيرة ويركضون كثيراً، بالإضافة إلى امتلاكهم لروح عالية، وبعد ذلك لديهم ميسي الذي يعد حاسماً أمام المرمى. سأكون صادقاً. لا أستطيع القول إنني أريد فوز الأرجنتين، سأكون كاذباً ومنافقاً".ووصف رونالدو، نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس مبابي، بأنه الأفضل في البطولة، حيث لا يتميز فقط بسرعته وقوته وانما بطريقة تحكمه بالكرة وتسديدها، واصفا أنه من الممتع رؤيته على أرض الملعب.
https://sputnikarabic.ae/20221213/هدية-مميزة-من-شابة-فلسطينية-إلى-حارس-المنتخب-المغربي-فيديو--1071159653.html
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رياضة
رياضة

رونالدو يعد بمكافأة نجم مغربي بعد تألقه بكأس العالم

13:08 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / FABIO FERRARIالبرزيلي رونالدو
البرزيلي رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / FABIO FERRARI
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وعد أسطورة كرة القدم البرازيلي ومالك نادي بلد الوليد، رونالدو دا ليما الملقب بـ"الظاهرة"، بمنح أحد نجوم المنتخب المغربي، مكافأةً على أدائه الرائع في كأس العالم "قطر 2022".
فبحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رونالدو تحدث عن تقديم مكافآة للاعب المنتخب المغربي ونادي بلد الوليد، جواد ياميق، قائلا: "إذا لم يحصل على مكافأة، فسنمنحه واحدة، إنه يؤدي بشكل رائع. كل لاعبي المغرب يلعبون على أعلى مستوى الآن".
وحول حظوظ المنتخب المغربي قال رونالدو: "أتمنى أن يفوزوا، لكني أعتقد أنهم لن يقدروا على هزيمة فرنسا. إن مغامرتهم رائعة".
الحارس المغربي ياسين بونو يمسك تسديدة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب المدافع المغربي أشرف داري خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المغرب والبرتغال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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12:17 GMT
كما وحول لقاء الأرجنتين وكرواتيا قال رونالدو: "الأرجنتين لا تلعب بشكل جيد في البطولة، لكن لاعبيها لديهم رغبة كبيرة ويركضون كثيراً، بالإضافة إلى امتلاكهم لروح عالية، وبعد ذلك لديهم ميسي الذي يعد حاسماً أمام المرمى. سأكون صادقاً. لا أستطيع القول إنني أريد فوز الأرجنتين، سأكون كاذباً ومنافقاً".
ووصف رونالدو، نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس مبابي، بأنه الأفضل في البطولة، حيث لا يتميز فقط بسرعته وقوته وانما بطريقة تحكمه بالكرة وتسديدها، واصفا أنه من الممتع رؤيته على أرض الملعب.
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