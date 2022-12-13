https://sputnikarabic.ae/20221213/سوريا-تطالب-المجتمع-الدولي-بوضع-حد-لاستخدام-محاربة-الإرهاب-ذريعة-للتدخل-في-شؤون-الدول-1071169526.html
سوريا تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لاستخدام محاربة الإرهاب ذريعة للتدخل في شؤون الدول
سوريا تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لاستخدام محاربة الإرهاب ذريعة للتدخل في شؤون الدول
طالبت سوريا المجتمع الدولي بوضع وضع حدٍ لاستمرار الدول التي تستخدم ذريعة محاربة الإرهاب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:01+0000
2022-12-13T16:01+0000
2022-12-13T16:01+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
حكومة هولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877878_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_55a18012485f6ba14b23f93e64c40bca.jpg
دمشق - سبوتنيك. وقالت الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "سوريا تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي تنتهك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وأن يتم وضع حدٍ لاستمرار هذه الدول باستخدام ذريعة محاربة الإرهاب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".وأضافت الخارجية السورية أن "ما كشفه التقرير الصادر في الـ 12 من الشهر الجاري عما تسمى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول برنامج المساعدات غير الفتاكة في سوريا، بشأن تورط الحكومة الهولندية بدعم المجموعات الإرهابية في سوريا، ما هو إلا إحدى الفضائح القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه الحكومة".وتابعت أن "هذه اللجنة اعترفت بأن الدعم الذي قدمته الحكومة الهولندية لما يسمى مجموعات المعارضة المسلحة في سوريا يتعارض مع القانون الدولي، وأنه قد تم التلاعب بالرأي العام الهولندي لإخفاء حقيقة استخدام المواد المقدمة في القتال ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية".وأضافت الخارجية السورية أن "ما جاء في التقرير بشأن التعاون مع هذه التنظيمات الإرهابية، حيث أثبت هذا التقرير من جديد، صحّة ومصداقية ما دأبت سوريا على قوله من أن الدول الغربية ومنها هولندا، قد قدّمت الدعم للإرهاب في سوريا تحت عناوين مختلفة".
https://sputnikarabic.ae/20221212/تركيا-مستعدون-للعمل-مع-سوريا-في-ملف-مكافحة-الإرهاب-وعودة-اللاجئين-إذا-تصرفت-دمشق-بواقعية-1071142215.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0b275c75bf86b89a04f55d32330b980.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حكومة هولندا
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حكومة هولندا
سوريا تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لاستخدام محاربة الإرهاب ذريعة للتدخل في شؤون الدول
تابعنا عبر
طالبت سوريا المجتمع الدولي بوضع وضع حدٍ لاستمرار الدول التي تستخدم ذريعة محاربة الإرهاب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
دمشق - سبوتنيك. وقالت الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "سوريا تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي تنتهك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وأن يتم وضع حدٍ لاستمرار هذه الدول باستخدام ذريعة محاربة الإرهاب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وأضافت الخارجية السورية أن "ما كشفه التقرير الصادر في الـ 12 من الشهر الجاري عما تسمى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول برنامج المساعدات غير الفتاكة في سوريا، بشأن تورط الحكومة الهولندية بدعم المجموعات الإرهابية
في سوريا، ما هو إلا إحدى الفضائح القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه الحكومة".
وتابعت أن "هذه اللجنة اعترفت بأن الدعم الذي قدمته الحكومة الهولندية لما يسمى مجموعات المعارضة المسلحة في سوريا يتعارض مع القانون الدولي، وأنه قد تم التلاعب بالرأي العام الهولندي لإخفاء حقيقة استخدام المواد المقدمة في القتال ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية".
وأضافت الخارجية السورية أن "ما جاء في التقرير بشأن التعاون مع هذه التنظيمات الإرهابية، حيث أثبت هذا التقرير من جديد، صحّة ومصداقية ما دأبت سوريا على قوله من أن الدول الغربية ومنها هولندا، قد قدّمت الدعم للإرهاب في سوريا تحت عناوين مختلفة".