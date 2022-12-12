https://sputnikarabic.ae/20221212/تركيا-مستعدون-للعمل-مع-سوريا-في-ملف-مكافحة-الإرهاب-وعودة-اللاجئين-إذا-تصرفت-دمشق-بواقعية-1071142215.html

تركيا: مستعدون للعمل مع سوريا في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين إذا تصرفت دمشق بواقعية

تركيا: مستعدون للعمل مع سوريا في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين إذا تصرفت دمشق بواقعية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مساء اليوم الاثنين، "استعداد بلاده للعمل مع سوريا في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين إذا تصرفت بواقعية". 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T19:30+0000

2022-12-12T19:30+0000

2022-12-12T19:30+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في كلمة له خلال جلسة في البرلمان لمناقشة موازنة وزارة الخارجية: "نحن نجري محادثات مع النظام السوري عبر أجهزة الاستخبارات. إذا تحلوا بالواقعية، فنحن مستعدون للعمل معا على ملفات مكافحة الإرهاب والعملية السياسية وعودة اللاجئين السوريين".وكان عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن سوريا تعتزم تأجيل مثل هذا اللقاء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو 2023.وقال ميري أوغلو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين أردوغان والأسد وتنوي تأجيله إلى ما بعد الانتخابات التركية".وأشار ميري أوغلو إلى أن "تركيا وقعت في مواجهة مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودمشق بسبب حزب العمال الكردستاني/قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الوضع الحساس قد يؤثر بقدر كبير على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع إجراؤها في عام 2023".في سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن أنقرة تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق.وقال فيرشينين عقب المحادثات في إسطنبول: "يبدو أن هناك تفاهما في تركيا على ضرورة تطبيع العلاقات والحفاظ عليها بين أنقرة وجميع الدول المجاورة في المنطقة، بما في ذلك سوريا. إذا حكمنا من خلال التقارير، هناك اتصال بين أنقرة ودمشق. أكرر نحن نؤيد تطبيع العلاقات".

https://sputnikarabic.ae/20221206/مصدر-لـسبوتنيك-دمشق-رفضت-طلب-أنقرة-بشأن-ترتيب-لقاء-بين-الأسد-وأردوغان-1070916281.html

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