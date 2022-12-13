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https://sputnikarabic.ae/20221213/كوريا-الجنوبية-تعلن-استعداد-جارتها-الشمالية-لإجراء-تجربة-قنبلة-نووية-1071148443.html
كوريا الجنوبية تعلن استعداد جارتها الشمالية لإجراء تجربة قنبلة نووية
كوريا الجنوبية تعلن استعداد جارتها الشمالية لإجراء تجربة قنبلة نووية
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثا،ْ عن استعداد "كوريا الشمالية لإجراء تجربة قنبلة نووية"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها مع حلفائها "مستعدين دائما للاستفزاز الكبير... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T06:43+0000
2022-12-13T06:43+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان ديوك سو، في مقابلة تليفزيونية، "لقد توصلنا إلى أنهم مستعدون، على الرغم من أننا لا نعلم متى بالضبط"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأضاف هان: أن "كوريا الجنوبية وحلفاءها في حالة تأهب بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية"، متابعا: "لدينا دائما استعدادات لهذا النوع من العمل غير المرغوب فيه للغاية، ولكن لا يمكننا في هذه اللحظة تحديد نوع الرد".وأكد أن "إطلاق صاروخ عابر للقارات، سيكون، بلا شك أمرا كبيرا بالنسبة لكوريا الشمالية"، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن يكون ظهور ابنه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إلى جانبه، بالنسبة له، تعبير عن رغبته في إيصال بعض الرسائل".وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221211/أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-تعقد-مناقشات-حول-النشاط-العسكري-لبيونغ-يانغ-1071083407.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تعلن استعداد جارتها الشمالية لإجراء تجربة قنبلة نووية

06:43 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEكوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثا،ْ عن استعداد "كوريا الشمالية لإجراء تجربة قنبلة نووية"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها مع حلفائها "مستعدين دائما للاستفزاز الكبير من قبل الشمال".
وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان ديوك سو، في مقابلة تليفزيونية، "لقد توصلنا إلى أنهم مستعدون، على الرغم من أننا لا نعلم متى بالضبط"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
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وأضاف هان: أن "كوريا الجنوبية وحلفاءها في حالة تأهب بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية"، متابعا: "لدينا دائما استعدادات لهذا النوع من العمل غير المرغوب فيه للغاية، ولكن لا يمكننا في هذه اللحظة تحديد نوع الرد".
وأكد أن "إطلاق صاروخ عابر للقارات، سيكون، بلا شك أمرا كبيرا بالنسبة لكوريا الشمالية"، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن يكون ظهور ابنه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إلى جانبه، بالنسبة له، تعبير عن رغبته في إيصال بعض الرسائل".
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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