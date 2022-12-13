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https://sputnikarabic.ae/20221213/نوفاك-روساتوم-تشارك-بمناقصة-بناء-أول-محطة-للطاقة-النووية-في-المملكة-العربية-السعودية-1071153276.html
نوفاك: "روساتوم" تشارك بمناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية
نوفاك: "روساتوم" تشارك بمناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن شركة "روساتوم" الحكومية أرسلت وثائق للمشاركة في مناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T09:20+0000
2022-12-13T09:20+0000
اقتصاد
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وكان نوفاك قد أعلن في أكتوبر الماضي في مقابلة مع قناة "الشرق" الإخبارية أن "روساتوم" ستقدم وثائق لهذه المسابقة.ومنذ أكتوبر 2017 ، تشارك "روساتوم" في مناقصة للفوز ببناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. وكان الأمر يتعلق بطاقة المحطة النووية التي تريد الرياض الحصول عليها، ولم يتم استبعاد إمكانية بناء محطة طاقة نووية ذات طاقة صغيرة أو متوسطة. وقال نوفاك في وقت سابق إن روسيا مختصة في بناء وحدات صغيرة لمحطات الطاقة النووية العائمة والأرضية ومستعدة لتزويد المملكة العربية السعودية بالمقترحات ذات الصلة في هذا المجال إذا أبدت الرياض اهتمامًا.
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اقتصاد
اقتصاد

نوفاك: "روساتوم" تشارك بمناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية

09:20 GMT 13.12.2022
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن شركة "روساتوم" الحكومية أرسلت وثائق للمشاركة في مناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.
وكان نوفاك قد أعلن في أكتوبر الماضي في مقابلة مع قناة "الشرق" الإخبارية أن "روساتوم" ستقدم وثائق لهذه المسابقة.
وأشار نوفاك في مقال نشره في مجلة "إينرجيتيتسكايا بوليتيكا": "تم إرسال المستندات لمناقصة بناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية".
ومنذ أكتوبر 2017 ، تشارك "روساتوم" في مناقصة للفوز ببناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. وكان الأمر يتعلق بطاقة المحطة النووية التي تريد الرياض الحصول عليها، ولم يتم استبعاد إمكانية بناء محطة طاقة نووية ذات طاقة صغيرة أو متوسطة.
وقال نوفاك في وقت سابق إن روسيا مختصة في بناء وحدات صغيرة لمحطات الطاقة النووية العائمة والأرضية ومستعدة لتزويد المملكة العربية السعودية بالمقترحات ذات الصلة في هذا المجال إذا أبدت الرياض اهتمامًا.
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