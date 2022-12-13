https://sputnikarabic.ae/20221213/وزير-خارجية-إيطاليا-سنساعد-أوكرانيا-للبقاء-على-قيد-الحياة-في-فصل-الشتاء-1071165531.html
وزير خارجية إيطاليا: سنساعد أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء
وزير خارجية إيطاليا: سنساعد أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا أرسلت مساعدات طبية إلى أوكرانيا وستساعد في ترميم البنية التحتية، بدءاً بالمستشفيات. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T14:37+0000
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روما - سبوتنيك. وكتب تاجاني، في صفحته على "فيسبوك" (شبكة اجتماعية أنشطتها متطرفة محظورة في روسيا)، أثناء وجوده في باريس، حيث يُعقد مؤتمر دولي حول المساعدات لأوكرانيا: "ستكون أوكرانيا وشعبها دائماً قادرين على الاعتماد على دعم إيطاليا".وأضاف "لم ندخر جهدا منذ بداية الصراع. الدعم العسكري، وإرسال المواد الأساسية، بدءا بالأدوية والإمدادات الطبية والأموال والخدمات اللوجستية لمساعدة السكان، مثل الخيام والأسرة ومستلزمات النظافة".وأكد أن إيطاليا تضمن تقديم المساعدة لإعادة إعمار أوكرانيا بدءاً بالمستشفيات والبنية التحتية الاستراتيجية، لافتا إلى أنه سيتم إشراك الشركات الإيطالية في هذه العملية.وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آسكانيوز" عن وزير الخارجية الإيطالي، قوله إن "الشركات الإيطالية على استعداد لتقديم مساهمتها، كما يفعلون في الواقع، في المقام الأول في صناعة الطاقة، لأن المواد التي نرسلها، عشرات الأطنان من المواد الكهربائية، تُستخدم لاستعادة أنظمة الطاقة في أوكرانيا". وكان تاجاني، قد صرح في وقت سابق بأن إيطاليا أرسلت نحو 60 طنا من المعدات الكهربائية إلى أوكرانيا.
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إيطاليا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
إيطاليا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
وزير خارجية إيطاليا: سنساعد أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا أرسلت مساعدات طبية إلى أوكرانيا وستساعد في ترميم البنية التحتية، بدءاً بالمستشفيات.
روما - سبوتنيك
. وكتب تاجاني، في صفحته على "فيسبوك" (شبكة اجتماعية أنشطتها متطرفة محظورة في روسيا)، أثناء وجوده في باريس، حيث يُعقد مؤتمر دولي حول المساعدات لأوكرانيا: "ستكون أوكرانيا وشعبها دائماً قادرين على الاعتماد على دعم إيطاليا".
وأضاف "لم ندخر جهدا منذ بداية الصراع. الدعم العسكري، وإرسال المواد الأساسية، بدءا بالأدوية والإمدادات الطبية والأموال والخدمات اللوجستية لمساعدة السكان، مثل الخيام والأسرة ومستلزمات النظافة".
وأكد أن إيطاليا تضمن تقديم المساعدة لإعادة إعمار أوكرانيا
بدءاً بالمستشفيات والبنية التحتية الاستراتيجية، لافتا إلى أنه سيتم إشراك الشركات الإيطالية في هذه العملية.
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آسكانيوز" عن وزير الخارجية الإيطالي، قوله إن "الشركات الإيطالية على استعداد لتقديم مساهمتها، كما يفعلون في الواقع، في المقام الأول في صناعة الطاقة، لأن المواد التي نرسلها، عشرات الأطنان من المواد الكهربائية، تُستخدم لاستعادة أنظمة الطاقة في أوكرانيا".
وأردف "أرسلنا المولدات والمحولات وكل ما يحتاجه سكان أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء البارد بشكل خاص".
وكان تاجاني، قد صرح في وقت سابق بأن إيطاليا
أرسلت نحو 60 طنا من المعدات الكهربائية إلى أوكرانيا.