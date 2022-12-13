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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/عدد-السفن-القادمة-من-أوكرانيا-حاملة-للغذاء-يتقلص-بثلاث-مرات-منذ-سبتمبر-1071146975.html
عدد السفن القادمة من أوكرانيا حاملة للغذاء يتقلص بثلاث مرات منذ سبتمبر
عدد السفن القادمة من أوكرانيا حاملة للغذاء يتقلص بثلاث مرات منذ سبتمبر
أعلن مركز التنسيق المشترك، أن عدد السفن القادمة من أوكرانيا وحاملة للغذاء، تقلص هذا الأسبوع من 55 إلى 19 سفينة أسبوعياً منذ أيلول\سبتمبر. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T03:13+0000
2022-12-13T04:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وبحسب بيان المركز: "عدد السفن المنطلقة [من أوكرانيا] خلال أسبوع، تقلص من 55 سفينة (خلال أسبوع 19-25 أيلول\سبتمبر) وحتى 19 (خلال أسبوع من 5 حتى 11 كانون الأول\ديسمبر)".وأشار المركز أيضاً أنه بسبب الظروف الجوية السيئة وانقطاع التيار الكهربائي، لم تغادر أي سفينة الموانئ الأوكرانية اليوم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221213/تحرير-أكثر-من-50-في-المئة-من-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1071146423.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

عدد السفن القادمة من أوكرانيا حاملة للغذاء يتقلص بثلاث مرات منذ سبتمبر

03:13 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 04:14 GMT 13.12.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEسفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أعلن مركز التنسيق المشترك، أن عدد السفن القادمة من أوكرانيا وحاملة للغذاء، تقلص هذا الأسبوع من 55 إلى 19 سفينة أسبوعياً منذ أيلول\سبتمبر.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وبحسب بيان المركز: "عدد السفن المنطلقة [من أوكرانيا] خلال أسبوع، تقلص من 55 سفينة (خلال أسبوع 19-25 أيلول\سبتمبر) وحتى 19 (خلال أسبوع من 5 حتى 11 كانون الأول\ديسمبر)".
وأشار المركز أيضاً أنه بسبب الظروف الجوية السيئة وانقطاع التيار الكهربائي، لم تغادر أي سفينة الموانئ الأوكرانية اليوم.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
00:40 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
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