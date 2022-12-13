https://sputnikarabic.ae/20221213/عدد-السفن-القادمة-من-أوكرانيا-حاملة-للغذاء-يتقلص-بثلاث-مرات-منذ-سبتمبر-1071146975.html
عدد السفن القادمة من أوكرانيا حاملة للغذاء يتقلص بثلاث مرات منذ سبتمبر
عدد السفن القادمة من أوكرانيا حاملة للغذاء يتقلص بثلاث مرات منذ سبتمبر
أعلن مركز التنسيق المشترك، أن عدد السفن القادمة من أوكرانيا وحاملة للغذاء، تقلص هذا الأسبوع من 55 إلى 19 سفينة أسبوعياً منذ أيلول\سبتمبر. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T03:13+0000
2022-12-13T03:13+0000
2022-12-13T04:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وبحسب بيان المركز: "عدد السفن المنطلقة [من أوكرانيا] خلال أسبوع، تقلص من 55 سفينة (خلال أسبوع 19-25 أيلول\سبتمبر) وحتى 19 (خلال أسبوع من 5 حتى 11 كانون الأول\ديسمبر)".وأشار المركز أيضاً أنه بسبب الظروف الجوية السيئة وانقطاع التيار الكهربائي، لم تغادر أي سفينة الموانئ الأوكرانية اليوم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221213/تحرير-أكثر-من-50-في-المئة-من-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1071146423.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
عدد السفن القادمة من أوكرانيا حاملة للغذاء يتقلص بثلاث مرات منذ سبتمبر
03:13 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 04:14 GMT 13.12.2022) تابعنا عبر
أعلن مركز التنسيق المشترك، أن عدد السفن القادمة من أوكرانيا وحاملة للغذاء، تقلص هذا الأسبوع من 55 إلى 19 سفينة أسبوعياً منذ أيلول\سبتمبر.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. وبحسب بيان المركز: "عدد السفن المنطلقة [من أوكرانيا] خلال أسبوع، تقلص من 55 سفينة (خلال أسبوع 19-25 أيلول\سبتمبر) وحتى 19 (خلال أسبوع من 5 حتى 11 كانون الأول\ديسمبر)".
وأشار المركز أيضاً أنه بسبب الظروف الجوية السيئة وانقطاع التيار الكهربائي، لم تغادر أي سفينة الموانئ الأوكرانية اليوم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.