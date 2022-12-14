https://sputnikarabic.ae/20221214/أعضاء-بالكونغرس-يقترحون-حظر-تيك-توك-ومنصات-أخرى-في-أمريكا-1071188722.html
أعضاء بالكونغرس يقترحون حظر "تيك توك" ومنصات أخرى في أمريكا
أعضاء بالكونغرس يقترحون حظر "تيك توك" ومنصات أخرى في أمريكا
قدم السيناتور الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء تشريعا من الحزبين لحظر منصة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" من العمل في الولايات المتحدة. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T11:24+0000
2022-12-14T11:24+0000
2022-12-14T11:24+0000
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كما قدم عضوا الكونغرس مايك غالاغر وراغا كريشنامورثي تشريعا مصاحبا في مجلس النواب، بحسب ما كشف عنه مكتب السيناتور روبيو في بيان صحفي مساء أمس.يُطلق على التشريع اسم "تجنب التهديد الوطني لمراقبة الإنترنت والرقابة القمعية والتأثير والتعلم الخوارزمي بموجب قانون الحزب الشيوعي الصيني".ووفقا للمشرعين، فمن المتوقع أن يحمي الأمريكيين من خلال حظر جميع المعاملات من أي من شركات وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وروسيا، من بين دول أخرى.يطالب مشروع القانون أيضا الرئيس الأمريكي بحظر جميع المعاملات في جميع الممتلكات والمصالح التابعة لشركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم في إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.وفقا للبيان، فإن "بيتدانس" الشركة الأم لمنصة "تيك توك"، يطلب منها بموجب القانون الصيني، إتاحة بيانات التطبيق للحزب الشيوعي الحاكم، مما يشكل خطرا لاستخدام المنصة كأداة تجسس.أطلقت "تيك توك" بواسطة "بيتدانس" في عام 2018، وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا.حاولت إدارة ترامب السابقة حظرها وكذلك منصة "ويشات" الصينية في عام 2020، بزعم حماية خصوصية الأمريكيين. لم تواصل إدارة بايدن جهود "ترامب" لكنها انتقدت"تيك توك".
https://sputnikarabic.ae/20221121/نواب-أمريكيون-يعتبرون-تطبيق-تيك-توك-تهديدا-هائلا-ويدعون-إلى-حذفه-من-الهواتف-1070382617.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم
أعضاء بالكونغرس يقترحون حظر "تيك توك" ومنصات أخرى في أمريكا
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قدم السيناتور الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء تشريعا من الحزبين لحظر منصة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" من العمل في الولايات المتحدة.
كما قدم عضوا الكونغرس مايك غالاغر وراغا كريشنامورثي تشريعا مصاحبا في مجلس النواب، بحسب ما كشف عنه مكتب السيناتور روبيو في بيان صحفي مساء أمس.
يُطلق على التشريع اسم "تجنب التهديد الوطني
لمراقبة الإنترنت والرقابة القمعية والتأثير والتعلم الخوارزمي بموجب قانون الحزب الشيوعي الصيني".
ووفقا للمشرعين، فمن المتوقع أن يحمي الأمريكيين من خلال حظر جميع المعاملات من أي من شركات وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وروسيا، من بين دول أخرى.
يطالب مشروع القانون أيضا الرئيس الأمريكي بحظر جميع المعاملات في جميع الممتلكات والمصالح التابعة لشركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم في إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.
وفقا للبيان، فإن "بيتدانس" الشركة الأم لمنصة "تيك توك"، يطلب منها بموجب القانون الصيني، إتاحة بيانات التطبيق
للحزب الشيوعي الحاكم، مما يشكل خطرا لاستخدام المنصة كأداة تجسس.
أطلقت "تيك توك
" بواسطة "بيتدانس" في عام 2018، وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا.
حاولت إدارة ترامب السابقة حظرها وكذلك منصة "ويشات" الصينية في عام 2020، بزعم حماية خصوصية الأمريكيين. لم تواصل إدارة بايدن جهود "ترامب" لكنها انتقدت"تيك توك".