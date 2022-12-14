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https://sputnikarabic.ae/20221214/أمريكا-تضع-شركة-صينية-على-القائمة-السوداء-مع-تصاعد-الخلاف-التجاري-بين-البلدين-1071203172.html
أمريكا تضع شركة صينية على القائمة السوداء مع تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين
أمريكا تضع شركة صينية على القائمة السوداء مع تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضع الشركة الصينية المصنعة للرقائق الإلكترونية "يانغتسي ميموري تكنولوجيز" على قائمة التجارة السوداء، في أحدث خطوة من... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T16:54+0000
2022-12-14T16:55+0000
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ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن وزارة التجارة الأمريكية ستضع "يانغتسي" وشركات صينية أخرى على "قائمة الكيانات" هذا الأسبوع.تُمنع الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا لنظيرتها المدرجة في القائمة السوداء لوزارة التجارة، ما لم يكن لديها ترخيص تصدير استثنائي، والذي يصعب الحصول عليه.تأتي هذه الخطوة بعد شهرين من كشف الولايات المتحدة النقاب عن ضوابط صارمة على الصادرات جعلت من الصعب على الصين الحصول على أحدث أشباه الموصلات وإنتاجها.ذكرت تقارير صحفية هذا العام أن "يانغتسي" انتهكت ضوابط التصدير الأمريكية من خلال تزويد شركة "هواوي" الصينية لصناعة معدات الاتصالات، بشرائح ذاكرة "ناند" لهواتفها الذكية.بدأت الصين نزاعا قانونيا ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، بشأن قيود التصدير على أشباه الموصلات الشاملة التي تفرضها واشنطن وتهدف إلى عزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن المكونات عالية التقنية.عرقلت القيود الأمريكية بشكل فعال صناعة أشباه الموصلات في الصين، التي أكدت وزارة التجارة بها في بيان يوم الاثنين، بدء نزاع قانوني، واتهمت الولايات المتحدة بإساءة استخدام تدابير الرقابة على الصادرات وعرقلة التجارة الدولية في الرقائق وغيرها من المنتجات.
https://sputnikarabic.ae/20221214/الصين-تقيم-دعوى-ضد-أمريكا-في-منظمة-التجارة-العالمية-بسبب-حظر-أشباه-الموصلات-1071190508.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد, العالم

أمريكا تضع شركة صينية على القائمة السوداء مع تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين

16:54 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 16:55 GMT 14.12.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضع الشركة الصينية المصنعة للرقائق الإلكترونية "يانغتسي ميموري تكنولوجيز" على قائمة التجارة السوداء، في أحدث خطوة من واشنطن لاستهداف شركات التكنولوجيا الصينية التي "تعتقد أنها تهدد أمنها".
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن وزارة التجارة الأمريكية ستضع "يانغتسي" وشركات صينية أخرى على "قائمة الكيانات" هذا الأسبوع.
تُمنع الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا لنظيرتها المدرجة في القائمة السوداء لوزارة التجارة، ما لم يكن لديها ترخيص تصدير استثنائي، والذي يصعب الحصول عليه.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
الصين تقيم دعوى ضد أمريكا في منظمة التجارة العالمية بسبب حظر أشباه الموصلات
11:55 GMT
تأتي هذه الخطوة بعد شهرين من كشف الولايات المتحدة النقاب عن ضوابط صارمة على الصادرات جعلت من الصعب على الصين الحصول على أحدث أشباه الموصلات وإنتاجها.
ذكرت تقارير صحفية هذا العام أن "يانغتسي" انتهكت ضوابط التصدير الأمريكية من خلال تزويد شركة "هواوي" الصينية لصناعة معدات الاتصالات، بشرائح ذاكرة "ناند" لهواتفها الذكية.
بدأت الصين نزاعا قانونيا ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، بشأن قيود التصدير على أشباه الموصلات الشاملة التي تفرضها واشنطن وتهدف إلى عزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن المكونات عالية التقنية.
عرقلت القيود الأمريكية بشكل فعال صناعة أشباه الموصلات في الصين، التي أكدت وزارة التجارة بها في بيان يوم الاثنين، بدء نزاع قانوني، واتهمت الولايات المتحدة بإساءة استخدام تدابير الرقابة على الصادرات وعرقلة التجارة الدولية في الرقائق وغيرها من المنتجات.
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