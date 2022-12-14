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الأمم المتحدة تطلق خطة لمساعدة 12 مليون سوداني في 2023
الأمم المتحدة تطلق خطة لمساعدة 12 مليون سوداني في 2023
تسعى الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة ملايين السودانيين، عبر خطة خاصة تشمل أكثر من 12 مليون سوداني. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T13:43+0000
2022-12-14T13:43+0000
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ذكرت ذلك المفوضية اللاجئين في السودان من خلال تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء.وأعلنت المفوضية إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للسودان 2023، مشيرة إلى أنها ستقدم مساعدات إنسانية لـ 12.5 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا في السودان.ولفتت إلى أن الخطة تشمل مساعدة 1.1 مليون لاجئ إضافة إلى نحو 3.7 مليون نازح.وقالت مفوضية الأمم المتحدة في السودان إن الحكومة السودانية تدعم الجهود الأممية لتنفيذ خطة الاستجابة السريعة.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، إنه يجب على المجتمع الدولي دعم الخرطوم لكي تتمكن من مواجهة تحديات المرحلة التي تمر بها، مطالبا بتفعيل ما وصفه بـ "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20220903/شيخ-الأزهر-يأمر-بإرسال-مساعدات-غذائية-وطبية-عاجلة-للسودان-1067241487.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

الأمم المتحدة تطلق خطة لمساعدة 12 مليون سوداني في 2023

13:43 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyنساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021
نساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
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تسعى الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة ملايين السودانيين، عبر خطة خاصة تشمل أكثر من 12 مليون سوداني.
ذكرت ذلك المفوضية اللاجئين في السودان من خلال تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وأعلنت المفوضية إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للسودان 2023، مشيرة إلى أنها ستقدم مساعدات إنسانية لـ 12.5 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا في السودان.
شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
شيخ الأزهر يأمر بإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة للسودان
3 سبتمبر, 17:50 GMT
ولفتت إلى أن الخطة تشمل مساعدة 1.1 مليون لاجئ إضافة إلى نحو 3.7 مليون نازح.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة في السودان إن الحكومة السودانية تدعم الجهود الأممية لتنفيذ خطة الاستجابة السريعة.
فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
الاتحاد الأوروبي يخصص 45 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان
20 فبراير, 14:58 GMT
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، إنه يجب على المجتمع الدولي دعم الخرطوم لكي تتمكن من مواجهة تحديات المرحلة التي تمر بها، مطالبا بتفعيل ما وصفه بـ "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي".
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