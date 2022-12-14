https://sputnikarabic.ae/20221214/الأمم-المتحدة-تطلق-خطة-لمساعدة-12-مليون-سوداني-في-2023-1071193890.html
الأمم المتحدة تطلق خطة لمساعدة 12 مليون سوداني في 2023
الأمم المتحدة تطلق خطة لمساعدة 12 مليون سوداني في 2023
تسعى الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة ملايين السودانيين، عبر خطة خاصة تشمل أكثر من 12 مليون سوداني. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T13:43+0000
2022-12-14T13:43+0000
2022-12-14T13:43+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ذكرت ذلك المفوضية اللاجئين في السودان من خلال تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء.وأعلنت المفوضية إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للسودان 2023، مشيرة إلى أنها ستقدم مساعدات إنسانية لـ 12.5 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا في السودان.ولفتت إلى أن الخطة تشمل مساعدة 1.1 مليون لاجئ إضافة إلى نحو 3.7 مليون نازح.وقالت مفوضية الأمم المتحدة في السودان إن الحكومة السودانية تدعم الجهود الأممية لتنفيذ خطة الاستجابة السريعة.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، إنه يجب على المجتمع الدولي دعم الخرطوم لكي تتمكن من مواجهة تحديات المرحلة التي تمر بها، مطالبا بتفعيل ما وصفه بـ "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20220903/شيخ-الأزهر-يأمر-بإرسال-مساعدات-غذائية-وطبية-عاجلة-للسودان-1067241487.html
https://sputnikarabic.ae/20220220/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-45-مليون-دولار-مساعدات-إنسانية-للسودان-1058910629.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الأمم المتحدة تطلق خطة لمساعدة 12 مليون سوداني في 2023
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تسعى الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة ملايين السودانيين، عبر خطة خاصة تشمل أكثر من 12 مليون سوداني.
ذكرت ذلك المفوضية اللاجئين في السودان من خلال تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وأعلنت المفوضية إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للسودان 2023، مشيرة إلى أنها ستقدم مساعدات إنسانية لـ 12.5 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا في السودان.
ولفتت إلى أن الخطة تشمل مساعدة 1.1 مليون لاجئ إضافة إلى نحو 3.7 مليون نازح.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة في السودان إن الحكومة السودانية تدعم الجهود الأممية
لتنفيذ خطة الاستجابة السريعة.
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، إنه يجب على المجتمع الدولي دعم الخرطوم لكي تتمكن من مواجهة تحديات المرحلة
التي تمر بها، مطالبا بتفعيل ما وصفه بـ "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي".