https://sputnikarabic.ae/20221214/الجيش-الأمريكي-يطلق-وحدة-قوة-فضائية-في-كوريا-الجنوبية-1071182412.html
الجيش الأمريكي يطلق وحدة قوة فضائية في كوريا الجنوبية
الجيش الأمريكي يطلق وحدة قوة فضائية في كوريا الجنوبية
أطلق الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء، وحدة قوة فضائية في كوريا الجنوبية. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T09:07+0000
2022-12-14T09:07+0000
2022-12-14T09:07+0000
العالم
كوريا الجنوبية
قوات جوية
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لوكالة "يونهاب" فإن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أقامت حفلا في قاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك جنوبي االعاصمة سيئول، لإطلاق وحدة القوة الفضائية الأمريكية، وهي وحدة مكونة من القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا.وتنضم الوحدة، التي يقودها اللفتنانت كولونيل جوشوا ماكوليون، إلى مكونات أخرى من القوات الأمريكية في كوريا -الجيش الثامن، والقوات الجوية السابعة والقوات البحرية الكورية وقوات المارينز الكورية والقيادة الكورية للعمليات الخاصة.هذا وأنشأ سلاح الجو الكوري الجنوبي وحدة متكاملة للعمليات الفضائية في القاعدة الجوية في وقت سابق من هذا الشهر، مما رفع التوقعات بتعاون أقوى في مجال أمن الفضاء مع الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20221207/واشنطن-توافق-على-صفقة-محتملة-لبيع-كوريا-الجنوبية-طائرات-هليكوبتر-من-طراز-بقيمة-15-مليار-دولار-1070928860.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, كوريا الجنوبية, قوات جوية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, كوريا الجنوبية, قوات جوية, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي يطلق وحدة قوة فضائية في كوريا الجنوبية
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أطلق الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء، وحدة قوة فضائية في كوريا الجنوبية.
ووفقا لوكالة
"يونهاب" فإن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أقامت حفلا في قاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك جنوبي االعاصمة سيئول، لإطلاق وحدة القوة الفضائية الأمريكية، وهي وحدة مكونة من القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا.
وأضافت الوكالة أن هذه الوحدة تعتبر إحدى الوحدات القليلة التابعة للقوة الفضائية الأمريكية التي سيتم إنشاؤها خارج البر الرئيسي الأمريكي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أسست أيضا الشهر الماضي وحدات قوة فضائية خاصة بها تحت قيادة "إندو-باسيفيك" والقيادة المركزية.
وتنضم الوحدة، التي يقودها اللفتنانت كولونيل جوشوا ماكوليون، إلى مكونات أخرى من القوات الأمريكية في كوريا -الجيش الثامن، والقوات الجوية السابعة والقوات البحرية الكورية وقوات المارينز الكورية والقيادة الكورية للعمليات الخاصة.
هذا وأنشأ سلاح الجو الكوري الجنوبي وحدة متكاملة للعمليات الفضائية في القاعدة الجوية في وقت سابق من هذا الشهر، مما رفع التوقعات بتعاون أقوى في مجال أمن الفضاء مع الجيش الأمريكي.