https://sputnikarabic.ae/20221214/الجيش-الإيراني-يتوعد-أمريكا-وإسرائيل-بـالرد-بقوة-وتسويتهما-بالأرض-1071188395.html
الجيش الإيراني يتوعد أمريكا وإسرائيل بـ"الرد بقوة وتسويتهما بالأرض"
الجيش الإيراني يتوعد أمريكا وإسرائيل بـ"الرد بقوة وتسويتهما بالأرض"
توعد الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أمريكا أو إسرائيل أو أي دولة أخرى تتعرض للتراب الإيراني، بـ"تسويتها بالأرض". 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T11:17+0000
2022-12-14T11:17+0000
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبوالفضل شكارتشي، في تصريحات مع قناة المسيرة، إن "أي دولة تتعرض للتراب الإيراني سنسويها بالأرض"، مؤكدا أنه "لا أحد يملك الجرأة أساسا للقيام بذلك".وأضاف شكارتشي: "الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة أو أي دولة تريد مهاجمة إيران من أي مكان سنرد عليها بقوة ودون مسامحة"، متابعا: "الضغوط والعقوبات لن تجعلنا ننسى دماء الشهيد قاسم سليماني وشهداء محور المقاومة أبدا".وكان الجيش الإيراني، أعلن مؤخرا، تخصيص الطائرة المسيّرة "آرش2" لضرب مدينتي حيفا وتل أبيب في إسرائيل. وقال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، إن "قيادة الجيش الإيراني خصصت الطائرة المسيّرة "آرش2"، الانتحارية الدقيقة لضرب مدينتي حيفا وتل أبيب في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن الجميع في انتظار التوجيهات لاستخدامها.وهددت لجنة الأمن القومي في إيران، في وقت سابق اليوم، "بتسوية إسرائيل بالأرض لو رمقت إيران بنظرة خاطئة".وقال عضو لجنة الأمن القومي في إيران مجتبى ذو النوري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "إسرائيل ستسوى بالأرض لو رمقتنا بنظرة خاطئة"، مضيفا: "هم يخشون اقتدار الجمهورية الإسلامية".كما حذر قائد عسكري إيراني، إسرائيل من أي إجراءات تهديدية ضد إيران، مؤكدا أن رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون حاسما وعلى نفس المستوى.وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، اللواء غلام علي رشيد، في كلمة له خلال مناورات "اقتدار القوة البرية للجيش"، إن "أي إجراءات تهديدية من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران سيتم تقييمها بناء على دعم أمريكا، وسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية حاسما وعلى نفس المستوى"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأشار إلى "بعض التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بشأن العمل العسكري ضد المنشآت النووية والمصالح والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني يأتي في المقدمة من حيث تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".من جهته، وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، "إنذارا إلى الجيش الأمريكي وإسرائيل والدول التي تستضيف قواتهما في المنطقة"، بسبب ما اعتبره "رفع مستوى تهديداتهما للأمن الإيراني".
https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-الإيراني-يعلن-السلاح-الذي-سيضرب-به-حيفا-وتل-أبيب-1067609877.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني يتوعد أمريكا وإسرائيل بـ"الرد بقوة وتسويتهما بالأرض"
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توعد الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أمريكا أو إسرائيل أو أي دولة أخرى تتعرض للتراب الإيراني، بـ"تسويتها بالأرض".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبوالفضل شكارتشي، في تصريحات مع قناة
المسيرة، إن "أي دولة تتعرض للتراب الإيراني سنسويها بالأرض"، مؤكدا أنه "لا أحد يملك الجرأة أساسا للقيام بذلك".
وأضاف شكارتشي: "الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة أو أي دولة تريد مهاجمة إيران من أي مكان سنرد عليها بقوة ودون مسامحة"، متابعا: "الضغوط والعقوبات لن تجعلنا ننسى دماء الشهيد قاسم سليماني وشهداء محور المقاومة أبدا".
وكان الجيش الإيراني، أعلن مؤخرا، تخصيص الطائرة المسيّرة "آرش2" لضرب مدينتي حيفا وتل أبيب
في إسرائيل. وقال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، إن "قيادة الجيش الإيراني خصصت الطائرة المسيّرة "آرش2"، الانتحارية الدقيقة لضرب مدينتي حيفا وتل أبيب في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن الجميع في انتظار التوجيهات لاستخدامها.
وهددت لجنة الأمن القومي في إيران، في وقت سابق اليوم، "بتسوية إسرائيل بالأرض
لو رمقت إيران بنظرة خاطئة".
وقال عضو لجنة الأمن القومي في إيران مجتبى ذو النوري، في تصريحات
نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "إسرائيل ستسوى بالأرض لو رمقتنا بنظرة خاطئة"، مضيفا: "هم يخشون اقتدار الجمهورية الإسلامية".
كما حذر قائد عسكري إيراني، إسرائيل من أي إجراءات تهديدية
ضد إيران، مؤكدا أن رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون حاسما وعلى نفس المستوى.
وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، اللواء غلام علي رشيد، في كلمة له خلال مناورات "اقتدار القوة البرية للجيش"، إن "أي إجراءات تهديدية من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران سيتم تقييمها بناء على دعم أمريكا، وسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية حاسما وعلى نفس المستوى"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وأشار إلى "بعض التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بشأن العمل العسكري ضد المنشآت النووية والمصالح والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني يأتي في المقدمة من حيث تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".
من جهته، وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، "إنذارا إلى الجيش الأمريكي وإسرائيل
والدول التي تستضيف قواتهما في المنطقة"، بسبب ما اعتبره "رفع مستوى تهديداتهما للأمن الإيراني".