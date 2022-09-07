https://sputnikarabic.ae/20220907/-قائد--عسكري-إيراني-يرد-على-التهديد-الإسرائيلي-الجديد-ويحذر-من-رد-حاسم-1067402321.html

قائد عسكري إيراني يرد على التهديد الإسرائيلي الجديد ويحذر من "رد حاسم"

قائد عسكري إيراني يرد على التهديد الإسرائيلي الجديد ويحذر من "رد حاسم"

حذر قائد عسكري إيراني، اليوم الأربعاء، إسرائيل من أي إجراءات تهديدية ضد إيران، مؤكدا أن رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون حاسما وعلى نفس المستوى. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T08:13+0000

2022-09-07T08:13+0000

2022-09-07T08:13+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، اللواء غلام علي رشيد، في كلمة له خلال مناورات "اقتدار القوة البرية للجيش"، إن "أي إجراءات تهديدية من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران سيتم تقييمها بناء على دعم أمريكا، وسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية حاسما وعلى نفس المستوى"، حسب وكاالة فارس الإيرانية.وأشار إلى "بعض التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بشأن العمل العسكري ضد المنشآت النووية والمصالح والأمن القومي للجمهورية الاسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني يأتي في المقدمة من حيث تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".وأضاف اللواء غلام علي أن "جميع العناصر والتيارات العميلة والحكومات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني في تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدفع ثمن هذه الأعمال"، متابعا: "قادة القوة البرية للجيش، وفي ضوء الإحاطة الإستخباراتية وبذل الجهود، لا يرصدون تحركات العدو بصورة كاملة فقط، بل لديهم أيضا الاستعداد القتالي العالي جدًا لاستخدام القوة ضد أي معتد وتهديد".وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، وجه "إنذارا إلى الجيش الأمريكي وإسرائيل والدول التي تستضيف قواتهما في المنطقة"، بسبب ما اعتبره "رفع مستوى تهديداتهما للأمن الإيراني".وأكد باقري، جهوزية الجيش الإيراني لمواجهتهما، مشيرا إلى أن بلاده "وجهت إنذارا مكتوبا وأرسلت رسائل عبر وزارة الخارجية للدول المستضيفة للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى توجيه إنذار أيضا عبر تعزيز التواجد الإيراني وزيادة مدى الدوريات الجوية والبحرية وتعميق المراقبة الاستخباراتية وتنفيذ مناورات مختلفة صاروخية وبالطائرات المسيرة وغيرها".وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر الاثنين الماضي، من "الوجود الذي لا يمكن تحمله للكيان الصهيوني في الأراضي الإسلامية وبالقرب من حدود إيران".وقال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، خلال مراسم إزاحة الستار عن سفن جديدة، إن إيران "لن تسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء بسبب التداعيات الخطيرة على الأمن"، مضيفا: "إنهم يخلقون انعدام الأمن، الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه في الأراضي الأخرى"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأزاحت القوات البحرية الإيرانية، في وقت سابق، الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري، في بندر عباس.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، "تمت إزاحة الستار عن سفينة "الشهيد سليماني"، لإجراء الدوريات والمهام القتالية، وسفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ.

https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-الأركان-الإيراني-يوجه-إنذارا-إلى-أمريكا-وإسرائيل-ومن-يستضيف-قواتهما-في-المنطقة-1067395639.html

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