https://sputnikarabic.ae/20220911/مسؤول-إيراني-يهدد-سوف-نسوي-إسرائيل-بالأرض-1067595736.html

مسؤول إيراني يهدد: سنسوي إسرائيل بالأرض

مسؤول إيراني يهدد: سنسوي إسرائيل بالأرض

هددت لجنة الأمن القومي في إيران، اليوم الأحد، "بتسوية إسرائيل بالأرض لو رمقت إيران بنظرة خاطئة". 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T14:34+0000

2022-09-11T14:34+0000

2022-09-11T14:34+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال عضو لجنة الأمن القومي في إيران مجتبى ذو النوري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "إسرائيل ستسوى بالأرض لو رمقتنا بنظرة خاطئة"، مضيفا: "هم يخشون اقتدار الجمهورية الإسلامية".وتابع: "هم اليوم لا يريدون تقديم تنازلات ولا يجرؤون على الضغط على إيران.. ضعفت لغة تهديداتهم، والسبب خوفهم من اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وختم النوري بالقول: "لو كان التهديد العسكري ممكنا لهم، لما شاركوا في الحوار معنا، ولما كانوا يسعون وراء توقيع اتفاقية فيينا".وكان قائد عسكري إيراني، حذر إسرائيل من أي إجراءات تهديدية ضد إيران، مؤكدا أن رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون حاسما وعلى نفس المستوى.وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، اللواء غلام علي رشيد، في كلمة له خلال مناورات "اقتدار القوة البرية للجيش"، إن "أي إجراءات تهديدية من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران سيتم تقييمها بناء على دعم أمريكا، وسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية حاسما وعلى نفس المستوى"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأشار إلى "بعض التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بشأن العمل العسكري ضد المنشآت النووية والمصالح والأمن القومي للجمهورية الاسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني يأتي في المقدمة من حيث تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".من جهته، وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، "إنذارا إلى الجيش الأمريكي وإسرائيل والدول التي تستضيف قواتهما في المنطقة"، بسبب ما اعتبره "رفع مستوى تهديداتهما للأمن الإيراني".وقال اللواء محمد باقري، إنه "وخلال الأشهر الأخيرة حاول الجيش الأمريكي الإرهابي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته وحاملات المروحيات من الخليج وبحر عمان، بضم الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال، إلى قيادة قوات سنتكوم الإرهابية".وأكد باقري، جهوزية الجيش الإيراني لمواجهتهما، مشيرا إلى أن بلاده "وجهت إنذارا مكتوبا وأرسلت رسائل عبر وزارة الخارجية للدول المستضيفة للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى توجيه إنذار أيضا عبر تعزيز التواجد الإيراني وزيادة مدى الدوريات الجوية والبحرية وتعميق المراقبة الاستخباراتية وتنفيذ مناورات مختلفة صاروخية وبالطائرات المسيرة وغيرها".وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر الاثنين الماضي، من "الوجود الذي لا يمكن تحمله للكيان الصهيوني في الأراضي الإسلامية وبالقرب من حدود إيران".وقال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، خلال مراسم إزاحة الستار عن سفن جديدة، إن إيران "لن تسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء بسبب التداعيات الخطيرة على الأمن"، مضيفا: "إنهم يخلقون انعدام الأمن، الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه في الأراضي الأخرى"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220905/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-من-وجود-إسرائيلي-لا-يمكن-تحمله-في-الأراضي-الإسلامية-وقرب-حدود-طهران-1067328396.html

https://sputnikarabic.ae/20220823/قائد-كبير-في-الحرس-الثوري-يمكننا-تدمير-إسرائيل-عدة-مرات-حتى-من-دون-سلاح-نووي-1066771076.html

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