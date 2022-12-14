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https://sputnikarabic.ae/20221214/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-شولتس-بشأن-تأييده-التعاون-بين-موسكو-وبرلين--1071196746.html
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس بشأن تأييده التعاون بين موسكو وبرلين
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس بشأن تأييده التعاون بين موسكو وبرلين
قالت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن السماح باستئناف التعاون الاقتصادي بين برلين وموسكو بعد انتهاء الصراع في... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T14:57+0000
2022-12-14T14:57+0000
روسيا
التعاون الاقتصادي
أخبار ألمانيا
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وكتبت الخارجية الروسية في رسالة نشرتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الأربعاء "يعطي إنطباع بأنه (شولتس- محرر) يحاول تبرير فشل سياسته والحكومة الألمانية تجاه روسيا ونمو المشكلات الاقتصادية في البلاد. كان التركيز على دعم نظام كييف ومعتبرا أنه بعد انتهاء "الحرب" في أوكرانيا، ستطلب روسيا استئناف العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا. لكننا لن نطلب أي شيء، ويجب أن يفهم السياسيون الألمان ذلك مرة واحدة وإلى الأبد. دع شولز نفسه مسؤولاً عن "شد الحزام" للأعمال التجارية على حساب مصالحه".وبحسب القسم، فإن شولتس "التزم الصمت" بشأن حقيقة أنه بسبب ارتفاع أسعار جميع أنواع الطاقة، فإن العديد من الشركات الألمانية تقوم بالفعل بنقل إنتاجها من ألمانيا إلى الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221213/المستشار-الألماني-يؤيد-استئناف-التعاون-مع-روسيا-بعد-انتهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1071147555.html
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روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار ألمانيا
روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار ألمانيا

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس بشأن تأييده التعاون بين موسكو وبرلين

14:57 GMT 14.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قالت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن السماح باستئناف التعاون الاقتصادي بين برلين وموسكو بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، إن شولتس كان يحاول تبرير فشله والحكومة الألمانية تجاه روسيا وتزايد المشكلات الاقتصادية في البلاد.
وكتبت الخارجية الروسية في رسالة نشرتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الأربعاء "يعطي إنطباع بأنه (شولتس- محرر) يحاول تبرير فشل سياسته والحكومة الألمانية تجاه روسيا ونمو المشكلات الاقتصادية في البلاد. كان التركيز على دعم نظام كييف ومعتبرا أنه بعد انتهاء "الحرب" في أوكرانيا، ستطلب روسيا استئناف العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا. لكننا لن نطلب أي شيء، ويجب أن يفهم السياسيون الألمان ذلك مرة واحدة وإلى الأبد. دع شولز نفسه مسؤولاً عن "شد الحزام" للأعمال التجارية على حساب مصالحه".

وأضافت الوزارة "من الواضح لنا أن عددا من الحقائق غير السارة للحكومة الحالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية تحدد سبب وضع اللكنات على هذا النحو. اختار المستشار شولتس عدم ذكر أن السياسة غير المدروسة لحكومته هي التي أدت إلى تمزق التعاون الاقتصادي والطاقة الروسي الألماني، الذي كفل نمو الصناعة الألمانية لعقود".

المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المستشار الألماني يؤيد استئناف التعاون مع روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا
أمس, 05:05 GMT
وبحسب القسم، فإن شولتس "التزم الصمت" بشأن حقيقة أنه بسبب ارتفاع أسعار جميع أنواع الطاقة، فإن العديد من الشركات الألمانية تقوم بالفعل بنقل إنتاجها من ألمانيا إلى الولايات المتحدة.
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