https://sputnikarabic.ae/20221214/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-شولتس-بشأن-تأييده-التعاون-بين-موسكو-وبرلين--1071196746.html

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس بشأن تأييده التعاون بين موسكو وبرلين

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس بشأن تأييده التعاون بين موسكو وبرلين

قالت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن السماح باستئناف التعاون الاقتصادي بين برلين وموسكو بعد انتهاء الصراع في... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T14:57+0000

2022-12-14T14:57+0000

2022-12-14T14:57+0000

روسيا

التعاون الاقتصادي

أخبار ألمانيا

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وكتبت الخارجية الروسية في رسالة نشرتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الأربعاء "يعطي إنطباع بأنه (شولتس- محرر) يحاول تبرير فشل سياسته والحكومة الألمانية تجاه روسيا ونمو المشكلات الاقتصادية في البلاد. كان التركيز على دعم نظام كييف ومعتبرا أنه بعد انتهاء "الحرب" في أوكرانيا، ستطلب روسيا استئناف العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا. لكننا لن نطلب أي شيء، ويجب أن يفهم السياسيون الألمان ذلك مرة واحدة وإلى الأبد. دع شولز نفسه مسؤولاً عن "شد الحزام" للأعمال التجارية على حساب مصالحه".وبحسب القسم، فإن شولتس "التزم الصمت" بشأن حقيقة أنه بسبب ارتفاع أسعار جميع أنواع الطاقة، فإن العديد من الشركات الألمانية تقوم بالفعل بنقل إنتاجها من ألمانيا إلى الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221213/المستشار-الألماني-يؤيد-استئناف-التعاون-مع-روسيا-بعد-انتهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1071147555.html

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