https://sputnikarabic.ae/20221213/المستشار-الألماني-يؤيد-استئناف-التعاون-مع-روسيا-بعد-انتهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1071147555.html
المستشار الألماني يؤيد استئناف التعاون مع روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا
المستشار الألماني يؤيد استئناف التعاون مع روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن التعاون الاقتصادي مع روسيا يجب أن يصبح ممكناً بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T05:05+0000
2022-12-13T05:05+0000
2022-12-13T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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برلين – سبوتنيك. وقال شولتس أمام لجنة العلاقات الاقتصادية لأوروبا الشرقية في برلين، نقلاً عن صحيفة "زايت": "أيد المستشار الألماني أفق استئناف التعاون الاقتصادي مع روسيا بعد انتهاء الحرب مع أوكرانيا".وتابع شولتس: "روسيا، التي ستنهي الحرب، تحتاج فرصة لاستئناف تعاونها الاقتصادي في الأوقات الأخرى... ولكن ليس في الوقت الحالي".وأشار شولتس إلى أنه في الوقت الحالي العلاقات الحالية بين روسيا وألمانيا تتقلص، وألمانيا تقوم بتشديد العقوبات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بمبلغ-19-مليار-دولار-في-2023--1071147415.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
المستشار الألماني يؤيد استئناف التعاون مع روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا
05:05 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 05:24 GMT 13.12.2022) تابعنا عبر
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن التعاون الاقتصادي مع روسيا يجب أن يصبح ممكناً بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا.
برلين – سبوتنيك
. وقال شولتس أمام لجنة العلاقات الاقتصادية لأوروبا الشرقية في برلين، نقلاً عن صحيفة "زايت": "أيد المستشار الألماني أفق استئناف التعاون الاقتصادي مع روسيا بعد انتهاء الحرب مع أوكرانيا".
وتابع شولتس: "روسيا، التي ستنهي الحرب، تحتاج فرصة لاستئناف تعاونها الاقتصادي في الأوقات الأخرى... ولكن ليس في الوقت الحالي".
وأشار شولتس إلى أنه في الوقت الحالي العلاقات الحالية بين روسيا وألمانيا تتقلص، وألمانيا تقوم بتشديد العقوبات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.