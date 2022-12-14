https://sputnikarabic.ae/20221214/الخطوط-المغربية-تلغي-رحلات-لنقل-مشجعين-لحضور-نصف-نهائي-المونديال-1071184442.html
الخطوط المغربية تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور نصف نهائي المونديال
الخطوط المغربية تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور نصف نهائي المونديال
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، إلغاء جميع الرحلات الجوية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T10:03+0000
2022-12-14T10:03+0000
2022-12-14T10:03+0000
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منتخب المغرب لكرة القدم
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وكشفت وسائل إعلام أن الشركة، أرسلت عبر البريد الإلكتروني خطابا للعملاء، جاء فيه "عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط المغربية لإبلاغ العملاء بإلغاء رحلاتهم إلى قطر".وأكدت شركة الطيران المغربية أنها ستعيد ثمن تذاكر الطيران للعملاء واعتذرت لهم.وكانت الخطوط المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة مساء الأربعاء.لكن مصدر في وكالة سفر تابعة لشركة الطيران المغربية قال، الثلاثاء، إنه سيتم تنظيم 14 رحلة فقط.وبقرار إلغاء الرحلات السبع التي كانت مقررة اليوم، لم تتمكن الخطوط المغربية إلا من تسيير 7 رحلات فقط أمس الثلاثاء.ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور. ليواجه فرنسا حامل لقب المونديال مساء اليوم الأحد في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب المغرب لكرة القدم
رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب المغرب لكرة القدم
الخطوط المغربية تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور نصف نهائي المونديال
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أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، إلغاء جميع الرحلات الجوية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا.
وكشفت
وسائل إعلام أن الشركة، أرسلت عبر البريد الإلكتروني خطابا للعملاء، جاء فيه "عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط المغربية لإبلاغ العملاء بإلغاء رحلاتهم إلى قطر".
وأكدت شركة الطيران المغربية أنها ستعيد ثمن تذاكر الطيران للعملاء واعتذرت لهم.
وكانت الخطوط المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة مساء الأربعاء.
لكن مصدر في وكالة سفر تابعة لشركة الطيران المغربية قال، الثلاثاء، إنه سيتم تنظيم 14 رحلة فقط.
وبقرار إلغاء الرحلات السبع التي كانت مقررة اليوم، لم تتمكن الخطوط المغربية إلا من تسيير 7 رحلات فقط أمس الثلاثاء.
ووصل منتخب المغرب
إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور. ليواجه فرنسا حامل لقب المونديال مساء اليوم الأحد في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.