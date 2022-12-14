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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221214/الخطوط-المغربية-تلغي-رحلات-لنقل-مشجعين-لحضور-نصف-نهائي-المونديال-1071184442.html
الخطوط المغربية تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور نصف نهائي المونديال
الخطوط المغربية تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور نصف نهائي المونديال
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، إلغاء جميع الرحلات الجوية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T10:03+0000
2022-12-14T10:03+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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مجتمع
منتخب المغرب لكرة القدم
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وكشفت وسائل إعلام أن الشركة، أرسلت عبر البريد الإلكتروني خطابا للعملاء، جاء فيه "عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط المغربية لإبلاغ العملاء بإلغاء رحلاتهم إلى قطر".وأكدت شركة الطيران المغربية أنها ستعيد ثمن تذاكر الطيران للعملاء واعتذرت لهم.وكانت الخطوط المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة مساء الأربعاء.لكن مصدر في وكالة سفر تابعة لشركة الطيران المغربية قال، الثلاثاء، إنه سيتم تنظيم 14 رحلة فقط.وبقرار إلغاء الرحلات السبع التي كانت مقررة اليوم، لم تتمكن الخطوط المغربية إلا من تسيير 7 رحلات فقط أمس الثلاثاء.ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور. ليواجه فرنسا حامل لقب المونديال مساء اليوم الأحد في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الجمهور-المغربي-يتوقع-فوز-أسود-الأطلس-بكأس-العالم-فيديو-1071171811.html
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رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب المغرب لكرة القدم
رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب المغرب لكرة القدم

الخطوط المغربية تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور نصف نهائي المونديال

10:03 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / PASCAL PAVANIالخطوط الملكية المغربية
الخطوط الملكية المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / PASCAL PAVANI
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أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، إلغاء جميع الرحلات الجوية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا.
وكشفت وسائل إعلام أن الشركة، أرسلت عبر البريد الإلكتروني خطابا للعملاء، جاء فيه "عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط المغربية لإبلاغ العملاء بإلغاء رحلاتهم إلى قطر".
وأكدت شركة الطيران المغربية أنها ستعيد ثمن تذاكر الطيران للعملاء واعتذرت لهم.
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أمس, 16:53 GMT
وكانت الخطوط المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة مساء الأربعاء.
لكن مصدر في وكالة سفر تابعة لشركة الطيران المغربية قال، الثلاثاء، إنه سيتم تنظيم 14 رحلة فقط.
وبقرار إلغاء الرحلات السبع التي كانت مقررة اليوم، لم تتمكن الخطوط المغربية إلا من تسيير 7 رحلات فقط أمس الثلاثاء.
ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور. ليواجه فرنسا حامل لقب المونديال مساء اليوم الأحد في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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